Умрет каждый третий: Комаровский высказался о проблеме онкобольных в Украине

Доктор Евгений Комаровский высказался о проблеме доступа онкобольных в Украине к обезболивающим наркотическим препаратам, из-за чего люди с раком вынуждены терпеть серьезные муки. При этом известный педиатр и ведущий обратил внимание, что в стране фиксируются высокие показатели смертности от онкологии.

Об этом доктор Комаровский рассказал в эфире программы " Первые " на канале "Украина 24".

Также врач высшей категории призвал руководство государства решить острую проблему и легализовать наркотические препараты в медицинских целях.

"Обращаюсь к вам, украинцы, повторяю уже в десятый раз - каждый третий из вас, кто меня слышит, умрет от рака. Ну, такая блин статистика!" - эмоционально высказался Комаровский.

Педиатр добавил, что некоторые типы раковых болезней заставляют людей испытывать очень сильные боли.

"И не каждому повезет заболеть раком легких, который не болит. И вот получите метастазы и будете орать от боли, унижаться, лежать в муках и выпрашивать ампулу или таблетку наркотика", - сказал он.

Однако тема доступа к наркотикам для онкобольных "не решена за 30 лет независимой страны".

Поэтому, считает доктор Комаровский, президент должен согласовать ситуацию с Минюстом, МВД и Минздравом, и "решить этот вопрос раз и навсегда".

"Потому что тот факт, что у онкобольных проблемы с доступом к наркотикам… То есть у подростков нет таких проблем, они по звоночку закладку получат рядом со школой, через 5 минут. А у стариков проблема, и она неотложная", - подчеркивает педиатр.