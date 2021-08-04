Помре кожен третій: Комаровський висловився про проблему онкохворих в Україні

Доктор Євген Комаровський висловився про проблему доступу онкохворих в Україні до знеболюючих наркотичних препаратів, через що люди з раком змушені терпіти серйозні муки. При цьому відомий педіатр і ведучий звернув увагу, що в країні фіксуються високі показники смертності від онкології.

Про це доктор Комаровський розповів в ефірі програми " Перші " на каналі "Україна 24".

Також лікар вищої категорії закликав керівництво держави вирішити гостру проблему і легалізувати наркотичні препарати в медичних цілях.

"Звертаюся до вас, українці, повторюю вже вдесяте - кожен третій з вас, хто мене чує, помре від раку. Ну, така блін статистика!" - емоційно висловився Комаровський.

Педіатр додав, що деякі типи ракових захворювань змушують людей терпіти дуже сильні болі.

"І не кожному пощастить захворіти на рак легенів, який не болить. І ось отримаєте метастази й будете кричати від болю, принижуватися, лежати в муках і випрошувати ампулу або таблетку наркотику", - сказав він.

Однак тема доступу до наркотиків для онкохворих "не вирішена за 30 років незалежної країни".

Тому, вважає доктор Комаровський, президент повинен узгодити ситуацію з Мін'юстом, МВС та МОЗ, і "вирішити це питання раз і назавжди".

"Тому що той факт, що в онкохворих проблеми з доступом до наркотиків... тобто у підлітків немає таких проблем, вони по дзвіночку закладку отримають поруч зі школою, через 5 хвилин. А у людей похилого віку проблема, і вона невідкладна", - наголошує педіатр.