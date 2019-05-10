Ты умрешь: учительница во Львове пугает школьников геями (видео)

Учительница львовской школы пугает учеников рассказами о том, что можно умереть, если после гомосексуалиста зайти в туалет. Ее рассказы сняли на видео сами школьники, после чего ролик был опубликован в социальной сети. Инцидент произошел в школе №93, передает издание "Depo.Львов".

Отмечается, что этом в учебном заведении шольников вместо уроков водят в церковь молиться за хорошую учебу.

На кадрах видно, как учительница украинского языка и литературы и христианской этики Мирослава Даниловна Стецюк рассказывает детям о нюансах половых отношений между геями.

На видео показаны фрагменты нравоучений учительницы, она рассказывает про какое-то изнасилование в туалете, о детях геев и называет нетрадиционную сексуальную ориентацию трагедией.

Учительница христианской этики львовской школы пугает детей геями (Фото: скрин)

"Что носит мужчина в своей сперме? Это сам Господь Бог с неба. А он куда лезет? Куда? Там, где де**мо? И что рождается, кто? Уроды, гады...", - говорит учительница христианской этики детям.

"Поверьте, после го*ика если пойти в туалет, ты умираешь. Я не знала, что он го*ик. Вот сейчас смешно, а это страшно. Это трагедия!" - утверждает она.

Далее она начинает возмущенно рассказывать о том, как в туалете в Тернополе школьник просил другого "слизать".

Видео: facebook.com/Depo-Lviv

Как сообщалось ранее, недавно в одной из школ Ивано-Франковской области вспыхнул скандал из-за учительницы христианской этики, которая уже несколько лет бьет детей и называет их чертями.

Также мы писали о том, что в Черкассах в городской гимназии №1, преподаватель музыки заставила разучивать учеников советские песни, из-за чего попала в громкий скандал.

Напомним, что в Хмельницкой области в городе Волочиск скандал из-за учительницы гимназии №6, которая публично унижала детей и била их на уроках, получил продолжение. После того, как вину педагога признал суд, родители безрезультатно требуют ее уволить, но директор на такой шаг идти не желает.