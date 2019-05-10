ru
ua

Ти помреш: вчителька у Львові лякає школярів геями (відео)


Вчителька християнської етики каже про зґвалтування в туалеті

Вчителька львівської школи лякає учнів розповідями про те, що можна померти, якщо після гомосексуаліста зайти в туалет. Її розповіді зняли на відео самі школярі, після чого ролик був опублікований в соціальній мережі. Інцидент стався у школі №93, передає видання "Depo.Львів".

Зазначається, що в цьому навчальному закладі шольников замість уроків водять до церкви молитися за гарне навчання.

На кадрах видно, як вчителька української мови і літератури та християнської етики Мирослава Данилівна Стецюк розповідає дітям про нюанси статевих відносин між геями.

На відео показані фрагменти моралей вчительки, вона розповідає про якесь зґвалтування в туалеті, про дітей геїв і називає нетрадиційну сексуальну орієнтацію трагедією.

 

Вчителька християнської етики львівської школи лякає дітей геями (Фото: скрін)

"Що чоловік носить у своїй спермі? Це сам Господь Бог з неба. А куди він лізе? Куди? Там, де ла*но? І що народжується, хто? Виродки, гади...", - каже вчителька християнської етики дітям.

"Повірте, після го*іка якщо піти в туалет, ти помираєш. Я не знала, що він го*ік. Вам зараз смішно, а це страшно. Це трагедія!" - стверджує вона.

Далі вона починає обурено розповідати про те, як у туалеті в Тернополі школяр просив іншого "злизати".

Відео: facebook.com/Depo-Lviv

Як повідомлялося раніше, нещодавно в одній із шкіл Івано-Франківської області спалахнув скандал через вчительку християнської етики, яка вже кілька років б'є дітей і називає їх чортами.

Також ми писали про те, що в Черкасах у міській гімназії №1, викладачка музики змусила розучувати учнів радянські пісні, через що виник гучний скандал.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області в місті Волочиськ скандал через вчительку гімназії №6, яка публічно принижував дітей і била їх на уроках, отримав продовження. Після того, як провину педагога визнав суд, батьки безрезультатно вимагають звільнити її, але директор на такий крок йти не бажає.

Україна може позбавити пенсій жителів Донбасу з паспортами РФ В Україні продовжили аналогове мовлення в прикордонних з РФ районах
Читати всі новини