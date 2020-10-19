"Умные" дороги и дроны. Каким будет будущее доставки

Президент и основатель глобальной группы компаний Meest Ростислав Кисиль — о современных вызовах в области логистики и будущем доставки.

Как бы удивительно это ни звучало, но сейчас на наших глазах происходит революция в индустрии логистики. Спросите, почему? Ответ простой — ecommerce. Электронная коммерция развивается бешеными темпами последние годы, а карантин лишь "подлил масла в огонь". Из-за этого спрос на доставку "последней мили" (конечный этап доставки посылки к заказчику — в отделение, почтомат или курьером) увеличится почти на 80% к 2030 году, как оценивают эксперты Всемирного экономического форума.

Уже сейчас понятно, что текущая система не сможет эффективно удовлетворить этот спрос. Поэтому рынок активно ищет новые инструменты и решения. И вот какие технологии кажутся самыми перспективными.

"Умные" дороги

По оценкам Всемирного экономического форума, количество транспорта, который занимается доставкой, в первой сотне крупнейших городов мира вскоре увеличится на треть. Из-за этого пассажиры будут тратить на дорогу в среднем на 11 минут больше. К тому же пострадает окружающая среда, а инфраструктура станет еще более неудобной.

Если абстрагироваться от доставки, один из главных трендов развития технологий — это "умные" города. Они мониторят экологическую ситуацию, экономят ресурсы, защищают жителей продвинутыми решениями.

В этой концепции есть инструмент, который совпадает с идеей доставки будущего — умная система управления транспортом. Развитие этих отраслей, можно сказать, обоюдно. С одной стороны, логистика получит огромный бонус от распространения "умных" городов. С другой — сама доставка может ускорить принятие технологии.

"Умные" системы управления транспорта — это совокупность различных инструментов и программного обеспечения. Обычно она состоит из большого количества датчиков, которые размещают в машинах, светофорах, непосредственно в дорогах.

Сенсоры собирают информацию, которая затем обрабатывается специальным ПО — и на основе этого анализа принимаются различные решения. К примеру, если данные показывают, что на одной из дорог трафик меньше, чем обычно, то программа может снизить время ожидания автомобилей у светофора.

И да, сейчас это все звучит как фантастика, и на самом деле до подобных систем нам еще далеко. Но, например, американский стартап Integrated Roadways уже работает над специальными асфальтными плитами, которые могут определять наличие на дороге и скорость автомобиля. Такое решение теоретически поможет водителям: представьте, что доставщику приходит уведомление с советом изменить путь, чтобы не попасть в пробку, которая началась буквально минуту назад.

В работе похожий инструмент можно наблюдать уже сейчас, но в меньшем масштабе — на складах. Лидеры ритейл-индустрии, Amazon и Alibaba активно используют роботов и умные системы логистики на своих локациях. Устройства самостоятельно передвигаются по складам и разносят товары на нужные места — при этом, их маршруты, скорость и в целом поведение строго запрограммированы.

Почтоматы и автономный транспорт

Развитие инфраструктуры — одно решение проблемы. Но параллельно с ним нам нужно развивать новые способы доставки. Базой для инновационных решений могут стать почтоматы — автоматические устройства для отправки и передачи посылок.

Почтоматы начали выходить на рынок еще в начале века, и с тех пор они серьезно укоренились во многих странах мира. В частности, — в Западной Европе, Северной Америке и Азии. К примеру, две крупные китайские компании, JD.com и Hive Box (Alibaba) управляют сетью в более чем 200 000 почтоматов.

Украинцам почтоматы не так известны, потому что на нашем рынке услуга появилась совсем недавно. Мы в Meest с 2018 года развиваем сеть из около 1500 устройств — крупнейшую в стране — и постепенно продвигаем ее среди аудитории. Мы верим в технологию: ей пользуются молодые диджитализированные клиенты, которые, в основном, получают посылки из интернет-магазинов, а также обмениваются документами, одеждой, подарками. Количество посылок из-за рубежа, полученных именно через почтомат в среднем растет на 20% ежемесячно. Во-первых, это удобно и безопасно, так как позволяет избежать лишних контактов с людьми, что очень важно в период карантина и пандемии. Во-вторых — удобно — почтоматы работают до 22:00-23:00 или круглосуточно, поэтому не нужно подстраивать свой график под их время работы. В-третьих, отправка или получение посылки через почтомат — занимает всего пару минут.

Почтоматы будут одним из главных инструментов в логистической индустрии в будущем и как индивидуальная услуга. Но многие аналитики считают, что их связка с другими инновационными решениями совершит полноценную революцию. Так, эксперты из McKinsey предполагают, что наземный автономный транспорт, который будет работать вместе с почтоматами, будет доставлять 80% от всех посылок.

Причин несколько. Во-первых, такой вид доставки будет примерно на 40% дешевле, из-за вычета затрат на зарплату сотрудникам. Во-вторых, он более быстрый и эффективный.

Когда говорят об автономном наземном транспорте в логистике, в первую очередь подразумевают роботов. Да, наконец-то фантазии из книг становятся реальностью. Интересно то, что будущее с роботами-доставщиками обсуждают уже давно, но "на деле" они себя показали лишь в этом году — из-за пандемии коронавируса и карантина.

Одним из первых оказался Китай. Почти с самого начала локдауна по городам страны начали разъезжать беспилотные устройства: компания Meituan Dianping доставляла продукты в Пекине, а один из местных технологических гигантов JD.com — лекарства в Ухане, на тот момент эпицентре пандемии.

Когда в индустрии речь заходит о роботах, сразу вспоминают эстонскую компанию Starship, это один из самых ярких представителей рынка. Она управляет парком небольших устройств, и уже продолжительное время тестирует их в более 100 городах мира — преимущественно в университетских кампусах. Роботы ездят самостоятельно, поэтому им не нужны дополнительные операторы или сопровождающие. И это главное преимущество сервиса.

Основатели Starship убеждены в перспективах услуги. В дальнейшем, когда количество посылок — прежде всего, мелких, например, еды — будет увеличиваться, роботы могут стать важным инструментом в логистике — благодаря автономности и мобильности.

Дроны

О дронах также говорят уже очень давно. Многие утверждали, что квадрокоптеры будут доставлять нам все необходимые товары уже сегодня, но индустрия только-только выходит на массовый рынок — именно сейчас мы наблюдаем ее расцвет. По данным исследовательской компании Tractica, в 2016 году продали 110 000 коммерческих дронов, а в 2019 — уже почти 400 000. По прогнозам, через пять лет в мире будет использоваться больше 2,5 млн коптеров.

Откуда такой ажиотаж? Считается, что доставка дронами станет одним из самых дешевых и быстрых способов передать товар. По оценкам, она будет почти в три раза быстрее и на 60% дешевле, чем доставка электрическими фургонами. Есть еще несколько предпосылок. Во-первых, дроны могут стать лучшим средством для доставки посылок день-в-день. Во-вторых, уже скоро они станут незаменимыми для логистики в сельской местности, там, где плотность населения ниже.

Сейчас самые активные компании на рынке — технологические гиганты и почтовые операторы. UPS, например, с помощью дронов доставляет лекарства для пожилых людей во Флориде. Google и Amazon тестируют услугу на продуктах и еде — в Австралии, Финляндии и США. У всех трех игроков уже есть сертификация от Федерального управления гражданской авиации США — это важный шаг для всей индустрии.

Этот год становится не то чтобы переломным, но очень значимым для развития технологии — толчком стала эпидемия коронавируса. Доставка дронами стала как никогда актуальной: американский стартап Zipline, например, передавал защитное снаряжение и медицинское оборудование для врачей в Северной Каролине. А в Гане и Руанде — тесты для жителей сельской местности. Убежден, что такие инициативы заставят регуляторов и бизнес обратить еще больше внимания на технологию.

Отрасли прогнозируют яркое будущее. Но оно будет во многом зависеть не только от действий компаний, а и местных и национальных властей. Четкие правила, прозрачные условия — для доставки дронами нужно подготовить комфортную экосистему. И сейчас это главный вызов.