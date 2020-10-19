"Розумні" дороги та дрони. Яким буде майбутнє доставки

Президент та засновник глобальної групи компаній Meest Ростислав Кісіль — про сучасні виклики у галузі логістики та майбутнє доставки.

Як би дивно це не звучало, але зараз на наших очах відбувається революція в індустрії логістики. Чому? Відповідь проста — ecommerce. Електронна комерція розвивається шаленими темпами, а карантин лише "підлив масла у вогонь". Через це попит на доставку "останньої милі" (кінцевий етап доставки посилки до замовника — у відділення, поштомат або кур’єром) до 2030 року збільшиться майже на 80%, оцінюють експерти Всесвітнього економічного форуму.

Уже зараз зрозуміло, що поточна система не зможе ефективно задовольнити цей попит. Тому ринок активно шукає нові інструменти та рішення. І ось які технології здаються найперспективнішими.

"Розумні" дороги

За оцінками Всесвітнього економічного форуму, кількість транспорту, який займається доставкою, у першій сотні найбільших міст світу незабаром збільшиться на третину. Через це пасажири будуть витрачати на дорогу в середньому на 11 хвилин більше. До того ж постраждає навколишнє середовище, а інфраструктура стане ще більш незручною.

Якщо абстрагуватися від доставки, один з головних трендів розвитку технологій — це «розумні» міста. Вони відстежують екологічну ситуацію, економлять ресурси, захищають жителів інноваційними рішеннями.

У цій концепції є інструмент, який збігається з ідеєю доставки майбутнього — "розумна" система управління транспортом. Розвиток цих галузей, можна сказати, є обопільним. З одного боку — логістика отримає величезний бонус від поширення "розумних" міст. З іншого — сама доставка може прискорити прийняття технології.

"Розумні" системи управління транспорту — це сукупність різних інструментів і програмного забезпечення. Зазвичай вона складається з великої кількості датчиків, які розміщують в машинах, світлофорах, безпосередньо в дорогах.

Сенсори збирають інформацію, яка потім обробляється спеціальним ПЗ — і на основі цього аналізу приймаються різні рішення. Наприклад, якщо дані показують, що на одній з доріг трафік менше, ніж зазвичай, то програма може знизити час очікування автомобілів у світлофора.

Зараз це все звучить як фантастика, і насправді до подібних систем нам ще далеко. Але, наприклад, американський стартап Integrated Roadways вже працює над спеціальними асфальтними плитами, які можуть визначати наявність на дорозі автомобіля та його швидкість. Таке рішення теоретично допоможе водіям: уявіть, що постачальнику приходить повідомлення з порадою змінити шлях, щоб не потрапити у затор, який почався буквально хвилину тому.

У реальності схожий інструмент можна спостерігати вже зараз, але в меншому масштабі — на складах. Лідери ритейл-індустрії, Amazon і Alibaba активно використовують роботів і розумні системи логістики на своїх локаціях. Пристрої самостійно пересуваються по складах і розносять товари на потрібні місця — водночас їх маршрути, швидкість і в цілому поведінка строго запрограмовані.

Поштомати й автономний транспорт

Розвиток інфраструктури — одне розв’язання проблеми. Але паралельно з ним нам потрібно розвивати нові способи доставки. Базою для інноваційних рішень можуть стати поштомати — автоматичні пристрої для відправки та передачі посилок.

Поштомати почали виходити на ринок ще на початку століття, і відтоді вони серйозно вкоренилися в багатьох країнах світу. Зокрема, в Західній Європі, Північній Америці та Азії. Наприклад, дві великі китайські компанії, JD.com і Hive Box (Alibaba) керують мережею у понад 200 000 поштоматів.

Українцям поштомати не так добре відомі, тому що на нашому ринку послуга з’явилася зовсім нещодавно. Ми в Meest з 2018 року розвиваємо мережу з близько 1500 пристроїв — найбільшу в країні — і поступово просуваємо її серед аудиторії. Ми віримо в технологію: нею користуються молоді диджиталізовані клієнти, які, зазвичай, отримують посилки з інтернет-магазинів, а також обмінюються документами, одягом, подарунками. Кількість посилок з-за кордону, отриманих саме через поштомат в середньому зростає на 20% щомісяця. По-перше, це комфортно та безпечно, тому що позбавляє зайвих контактів з людьми, що дуже важливо у період пандемії. По-друге — зручно — поштомати працюють допізна або цілодобово, тому не потрібно підлаштовувати свій графік під час їхньої роботи. По-третє, відправка або отримання посилки через поштомат — пару хвилин.

Поштомати будуть одним з головних інструментів в логістичній індустрії в майбутньому як індивідуальна послуга. Але багато аналітиків вважає, що їхня зв’язка з іншими інноваційними рішеннями зробить повноцінну революцію. Так, експерти з McKinsey припускають, що наземний автономний транспорт, який буде працювати разом з поштоматами, буде доставляти 80% від всіх посилок.

Причин кілька. По-перше, такий вид доставки буде приблизно на 40% дешевше, через відрахування витрат на зарплату співробітникам. По-друге, він банально швидше та ефективніше.

Коли говорять про автономний наземний транспорт у логістиці, в першу чергу мають на увазі роботів. Так, нарешті фантазії з книг стають реальністю. Цікаво те, що майбутнє з роботами-постачальниками обговорюють вже давно, але в усій "красі" вони себе показали лише в цьому році — через пандемію коронавірусу та карантин.

Одним з перших став Китай. Майже з самого початку локдауну по містах країни почали роз’їжджати безпілотні пристрої: компанія Meituan Dianping доставляла продукти в Пекіні, а один з місцевих технологічних гігантів JD.com — ліки у Вухані, на той момент епіцентрі пандемії.

Коли в індустрії мова заходить про роботів, відразу згадують естонську компанію Starship, це один з найяскравіших представників ринку. Вона керує парком невеликих пристроїв, і вже тривалий час тестує їх в понад 100 містах світу — переважно в університетських кампусах. Роботи їздять самостійно, тому їм не потрібні додаткові оператори або супроводжують. І це головна перевага сервісу.

Засновники Starship переконані в перспективах послуги. Далі, коли кількість посилок — перш за все, дрібних, наприклад, їжі — буде збільшуватися, роботи можуть стати важливим інструментом у логістиці — завдяки автономності та мобільності.

Дрони

Про дрони також говорять уже дуже давно. Багато хто стверджував, що квадрокоптери будуть доставляти нам всі необхідні товари вже сьогодні, але індустрія тільки-тільки виходить на масовий ринок — саме зараз ми спостерігаємо її розквіт. За даними дослідницької компанії Tractica, у 2016 році продали 110 000 комерційних дронів, а у 2019-у — вже майже 400 000. За прогнозами, за п'ять років у світі буде використовуватися понад 2,5 млн коптерів.

Звідки такий ажіотаж? Вважається, що доставка дронами стане одним з найдешевших і швидких способів передати товар. За оцінками, вона буде майже в три рази швидше і на 60% дешевше, ніж доставка електричними фургонами. Є ще кілька передумов. По-перше, дрони можуть стати найкращим засобом для доставки посилок день-у-день. По-друге, вже скоро вони стануть незамінними для логістики в сільській місцевості, там, де щільність населення нижче.

Зараз найактивніші компанії на ринку — технологічні гіганти та поштові оператори. UPS, наприклад, за допомогою дронів доставляє ліки для літніх людей у ​​Флориді. Google та Amazon тестують послугу на продуктах та їжі — в Австралії, Фінляндії та США. У всіх трьох гравців вже є сертифікація від Федерального управління цивільної авіації США — це важливий крок для всієї індустрії.

Цей рік стає не те, щоб переламним, але дуже значущим для розвитку технології — поштовхом стала, знову ж таки, пандемія. Доставка дронами як ніколи актуальна: американський стартап Zipline, наприклад, передавав захисне спорядження та медичне обладнання для лікарів в Північній Кароліні. А в Гані та Руанді — тести для жителів сільської місцевості. Переконаний, що такі ініціативи змусять регуляторів і бізнес звернути ще більше уваги на технологію

Галузі прогнозують яскраве майбутнє. Але воно багато в чому буде залежати не тільки від дій компаній, а й місцевих і національних органів влади. Чіткі правила, прозорі умови — для доставки дронами, та й загалом для нових технологій, потрібно підготувати комфортну екосистему. І зараз це головний виклик.