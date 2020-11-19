Умирайте дома, синея: украинский врач жестко обратился к "ковидным атеистам" (видео)

При заболевании коронавирусом люди, скептически относящиеся к пандемии и не верящие в существование COVID-19, могут не обращаться за медицинской помощью и просто умирать дома.

Об этом заявил эксперт Минздрава, президент Ассоциации анестезиологов Украины, врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в своем видеообращении, передает "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

Специалист дал "ковидным атеистам" несколько советов. В частности, врач призвал посетить заполненные реанимации с больными коронавирусом пациентами и помочь ухаживать за ними.

"Для атеистов COVID-19: приглашаю волонтерами стирать белье, мыть пол, или перестилать пациентов в любое отделение интенсивной терапии. Рук не хватает, особенно младшего медицинского персонала. Я думаю, что одни сутки, или даже несколько часов работы в реанимации с COVID-19, в переполненных реанимациях, отделениях, которые были рассчитаны на 6 коек, как минимум имеют 9-12 пациентов, несколько часов работы в реанимации, я думаю "атеизм ковидный" быстро пройдет", - посоветовал Дубров.

Кроме того, он предложил украинцам, которые не верят в коронавирусную болезнь, в случае заражения не вызывать врачей.

"Ну и большая просьба, наверное, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома, синея. Если вы не верите в ковид, не обращайтесь к врачам", - сказал эксперт Минздрава.

Видео: Эксперт Минздрава посоветовал "ковидным атеистам" не обращаться к врачам в случае заражения коронавирусом

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