Вмирайте вдома, синіючи: український лікар жорстко звернувся до "ковідних атеїстів" (відео)

При захворюванні на коронавірус люди, які скептично ставляться до пандемії та не вірять в існування COVID-19, можуть не звертатися за медичною допомогою і просто помирати вдома.

Про це заявив експерт МОЗ, президент Асоціації анестезіологів України, лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров у своєму відеозверненні, передає "Коронавірус інфо" в Telegram-каналі.

Фахівець дав "ковідним атеїстам" кілька порад. Зокрема, лікар закликав відвідати заповнені реанімації з хворими на коронавірус пацієнтами та допомогти доглядати за ними.

"Для атеїстів COVID-19: запрошую волонтерами прати білизну, мити підлогу, або перестилати пацієнтів у відділення інтенсивної терапії. Рук не вистачає, особливо молодшого медичного персоналу. Я думаю, що одна доба, чи навіть кілька годин роботи в реанімації з COVID-19, в переповнених реанімаціях, відділеннях, які були розраховані на 6 ліжок, як мінімум мають 9-12 пацієнтів, кілька годин роботи в реанімації, я думаю "атеїзм ковідний" швидко пройде", - порадив Дубров.

Крім того, він запропонував українцям, які не вірять у коронавірусну хворобу, у разі зараження не викликати лікарів.

"Ну і велике прохання, мабуть, не звертатися за допомогою до медичного персоналу, а просто помирати вдома, синіючи. Якщо ви не вірите в ковід, не звертайтеся до лікарів", - сказав експерт МОЗ.

Відео: Експерт МОЗ порадив "ковідним атеїстам" не звертатися до лікарів у разі зараження на коронавірус

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