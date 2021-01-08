Умерла звезда "Полицейской академии": ее голос помнит весь мир

В Лос-Анджелесе умерла известная голливудская актиса (Фото: pixabay.com)

В Лос-Анджелесе, на 74 году жизни скончалась голливудская актриса Мэрион Рэмси. По данным американским СМИ, звезда в последние тяжело болела, но чем именно – не сообщается.

Смерть актрисы Мэрион Рэмси подтвердили в издании Variety. Она родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии. Дебютировала в кино в 1975 году. Самую большую известность ей принес фильм "Полицейская академия", в котором она сыграла робкую патрульную с громким голосом Лаверн Хукс. Она снялась во всех шести фильмах франшизы.

В юности она пробовалась как театральная актриса и даже участвовала в постановках на Бродвее. Но потом ее пригласили на роль курсанта полиции, и она ушла в кино.

Мэрион Рэмси в фильме "Полицейская академия"

Также она снималась в сериале "Беверли Хиллз 90210", нескольких кинокомедиях и сериалах, в обеих частях фильма "Лавалантулла". Последними проектами Рэмси стал сериал "Третий глаз" и фильм "Когда я пою", которые вышли на экраны в 2018 году.

Стоит отметить, что Мэрион Рэмси также состоялась как певица и композитор. Она писала песни в соавторстве с Патриком Грантом и ей принадлежат такие хиты, как Supernatural Thing, This Time I’ll Be Sweeter, Satan’s Daughter.

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