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Померла зірка "Поліцейської академії": її голос пам'ятає весь світ

США, П'ятниця 08 січня 2021 15:14
Померла зірка "Поліцейської академії": її голос пам'ятає весь світ
У Лос-Анджелесі померла відома голлівудська актриса (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Лос-Анджелесі, на 74 році життя померла голлівудська актриса Меріон Ремсі. За даними американських ЗМІ, зірка в останні тяжко хворіла, але на що саме – не повідомляється.

Смерть актриси Меріон Ремсі підтвердили у виданні Variety. Вона народилася 10 травня 1947 року в Філадельфії. Дебютувала у кіно в 1975 році. Найбільшу популярність їй приніс фільм "Поліцейська академія", в якому вона зіграла боязку патрульну з гучним голосом Лаверн Хукс. Вона знялася у всіх шести фільмах франшизи.

В юності вона пробувалася як театральна актриса і навіть брала участь у постановках на Бродвеї. Але потім її запросили на роль курсанта поліції, і вона пішла в кіно.

Померла зірка &quot;Поліцейської академії&quot;: її голос пам'ятає весь світ

Меріон Ремсі у фільмі "Поліцейська академія"

Також вона знімалася в серіалі "Беверлі Хіллз 90210", кількох кінокомедіях і серіалах, в обох частинах фільму "Лавалантулла". Останніми проєктами Ремсі став серіал "Третє око" і фільм "Коли я співаю", які вийшли на екрани у 2018 році.

Варто відзначити, що Меріон Ремсі також відбулася як співачка і композитор. Вона писала пісні у співавторстві з Патріком Грантом і їй належать такі хіти, як Supernatural Thing, This Time i'll Be Sweeter, Satan's Daughter.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер український олімпійський чемпіон, який поставив понад 20 рекордів.

А також ми писали про те, що помер легендарний англійський футболіст, якого називали "королем".

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