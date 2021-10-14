Померла знаменита оперна співачка Бела Руденко
Знаменита радянська та українська оперна співачка Бела Руденко померла у віці 88 років в Москві. Родом артистка з України й багато років вона виступала в Одесі та Києві.
Про смерть оперної співачки повідомив на своїй сторінці в Facebook критик Андрій Плахов.
Бела Андріївна Руденко - радянська, українська та російська оперна співачка з колоратурним сопрано, педагог і професор. Народилася 18 серпня 1933 року в місті Антрацит Луганської області. У 1956 році закінчила Одеську консерваторію з відзнакою по класу співу.
Дебютувала на сцені Одеського театру опери та балету в 1955 році, з 1956 року стала солісткою Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. У 27 років отримала звання Народної артистки СРСР. У 1972 році виступила на сцені Великого театру в Москві та виконала партію Людмили в опері "Руслан і Людмила". З 1973 по 1988 рік була солісткою Великого театру.
Померла знаменита оперна співачка Бела Руденко
У 1992 році очолила фонд розвитку Великого театру, а в 1995 році закінчила свою сценічну діяльність і стала художнім керівником оперної трупи Великого театру.
Свою педагогічну діяльність Бела Руденко розпочала в Київській консерваторії. З 1971 року почала викладати в Московській державній консерваторії.
Двічі була заміжня. Перший чоловік-заступник Міністра культури УРСР Володимир Єфременко. Від цього шлюбу в 1962 році народилася дочка Катерина. Другий чоловік - азербайджанський естрадний співак, композитор і актор Полад Бюльбюль-огли. У 1975 році від цього шлюбу народився син Тимур.
У 1960 році отримала звання Народної артистки СРСР і заслуженої артистки Української РСР. Зіграла в декількох фільмах:" Думка", "Людина людині", "Театр і шанувальники", "Іван Сусанін".
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