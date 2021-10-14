Знаменита радянська та українська оперна співачка Бела Руденко померла у віці 88 років в Москві. Родом артистка з України й багато років вона виступала в Одесі та Києві.

Про смерть оперної співачки повідомив на своїй сторінці в Facebook критик Андрій Плахов.

Бела Андріївна Руденко - радянська, українська та російська оперна співачка з колоратурним сопрано, педагог і професор. Народилася 18 серпня 1933 року в місті Антрацит Луганської області. У 1956 році закінчила Одеську консерваторію з відзнакою по класу співу.

Дебютувала на сцені Одеського театру опери та балету в 1955 році, з 1956 року стала солісткою Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. У 27 років отримала звання Народної артистки СРСР. У 1972 році виступила на сцені Великого театру в Москві та виконала партію Людмили в опері "Руслан і Людмила". З 1973 по 1988 рік була солісткою Великого театру.

Померла знаменита оперна співачка Бела Руденко

У 1992 році очолила фонд розвитку Великого театру, а в 1995 році закінчила свою сценічну діяльність і стала художнім керівником оперної трупи Великого театру.

Свою педагогічну діяльність Бела Руденко розпочала в Київській консерваторії. З 1971 року почала викладати в Московській державній консерваторії.

Двічі була заміжня. Перший чоловік-заступник Міністра культури УРСР Володимир Єфременко. Від цього шлюбу в 1962 році народилася дочка Катерина. Другий чоловік - азербайджанський естрадний співак, композитор і актор Полад Бюльбюль-огли. У 1975 році від цього шлюбу народився син Тимур.

У 1960 році отримала звання Народної артистки СРСР і заслуженої артистки Української РСР. Зіграла в декількох фільмах:" Думка", "Людина людині", "Театр і шанувальники", "Іван Сусанін".