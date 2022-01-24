Умерла Людмила Янукович - СМИ

"Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось все слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить все, что на нее свалилось", - написал Петров.

Интересно, что больше нигде про смерть супруги сбежавшего президента не упоминается. Но запрос "людмила янукович умерла" стал одним из главных 23 января.

А вот немного позже украинский блогер и публицист Екатерина Золотарева написала пост о якобы смерти Людмилы Янукович.

"Говорят, не стало Людмилы Янукович. Не знаю точно, правда ли это, но если да, то лично мне ее жаль. Простая украинская женщина, дончанка, мать и жена. "Батя, я стараюсь" — вот в этом вся она. Бесхитростная и беззлобная. Похоронившая совсем еще молодого и сильно любимого сына. Несчастная и измученная. Отвергнутая и преданная своим неверным мужем и ставшая на ровном месте врагом для своей же страны по его глупости и нелепости. Пусть обретет там столь долгожданный покой", - написала Золотарева.

Что известно о Людмиле сейчас

Последняя информация, которая фигурировала о ней в сети, гласит, что Людмила проживала в оккупированном Крыму на вилле, которую якобы купил для нее Виктор Янукович. Сам бывший президент бросил супругу и ушел к любовнице.

О Людмиле Янукович известно мало, поскольку она всегда избегала внимания со стороны прессы, не давала интервью и публичных выступлений.

Людмила Янукович (фото:korrespondent.net)