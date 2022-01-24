У Януковича прокомментировали слухи о смерти его жены от вакцинации "Спутником V"

Людмила Янукович не умерла. Супруга беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича жива-здорова и чувствует себя хорошо. А информация о смерти экс-"первой леди" в СМИ - выдумки.

Об этом, комментируя распространяемые средствами массовой информации слухи о смерти 73-летней Людмилы Александровны, сказал пресс-секретарь старшего сына Януковича - Александра - Юрий Кирасир в своем Facebook.

"Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар", - написал он.

По словам представителя сына экс-"легитимного", который живет в Москве, "о семье Януковичей какой лжи только не писали, но подобное переходит все человеческие границы".

"В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья", - добавил Кирасир.

Скриншот (facebook.com/yuri.kirasir)

Откуда пошли слухи про смерть Людмилы Янукович?

Напомним, что одним из первых о смерти жены Януковича написал в Telegram известный политтехнолог и блогер Владимир Петров.

"Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось все слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить все, что на нее свалилось", - сказал он.

Позже он даже сообщил детали.

"Смерть Людмилы Янукович странным образом совпала с ее вакцинацией. Официально инсульт, но за четыре дня до кровоизлияния она получила вторую дозу "Спутник V". Информация от врача скорой, который приезжал на вызов и транспортировал ее в больницу", - отметил Петров.

Кстати, 23 января в поисковиках одним из главных запросов был "людмила янукович умерла". Кто и почему "разогнал" этот запрос - неизвестно.

Напомним, что Виктор и Людмила Януковичи познакомились на Енакиевском металлургическом заводе в декабре 1969 года. Поженились в ноябре 1971 года.

В феврале 2017 года немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что опальный президент развелся со своей супругой Людмилой после 45-ти лет брака, однако пресс-служба Януковича опровергла эту новость.

При этом, после бегства "гаранта" в Россию в 2014 году Людмила Янукович переехала в Крым, и якобы по сей день живет в поселке Отрадное, а не с мужем.