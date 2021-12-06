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Умерла легендарная связная УПА: прожила более 101 года

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Львов, Понедельник 06 декабря 2021 14:46
Умерла легендарная связная УПА: прожила более 101 года Умерла легендарная связная УПА Ольга Илькив (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове скончалась легендарная связная УПА Ольга Илькив. Женщина прожила тяжелую жизнь и в июне отметила 101 день рождения.

Детали сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Родилась Ольга Илькив 21 июня 1920 года в городе Стрый Львовской области. После окончания школы уехала в Варшаву, к матери.

Окончила Украинский институт для девушек в Перемышле. В 1941 году поступила в УПА. Работала на Львовской железной дороге.

До оккупации Львова училась в Медицинском университете. В 1943 году вышла замуж, но через 5 лет овдовела – муж погиб. В 1946 году родила дочь, в 1947 – сына.

В 1950 году была арестована МГБ и осуждена на 25 лет. Была освобождена только в 1964 году.

Умерла легендарная связная УПА: прожила более 101 года

Легендарная связная Шухевича Ольга Илькив умерла в возрасте 101 год

Ольга Илькив – легендарная связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича. У нее было два позывных – Роксоляна и О.Зверобой. Много лет провела в советских тюрьмах, была политзаключенной.

После освобождения ей пришлось работать санитаркой и дворником, чтобы получить жилье и забрать детей из интерната.

В 2008 году была награждена Орденом княгини Ольги III степени. Была членом Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

"Легендарная женщина посвятила всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны", - рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер знаменитый украинский композитор и музыкант.

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