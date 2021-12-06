Померла легендарна зв'язкова УПА: прожила понад 101 рік
У Львові померла легендарна зв'язкова УПА Ольга Ільків. Жінка прожила важке життя і в червні відзначила 101 день народження.
Деталі повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Народилася Ольга Ільків 21 червня 1920 року в місті Стрий Львівської області. Після закінчення школи поїхала до Варшави, до матері.
Закінчила Український інститут для дівчат у Перемишлі. У 1941 році вступила до УПА. Працювала на Львівській залізниці.
До окупації Львова навчалася в медичному університеті. У 1943 році вийшла заміж, але через 5 років овдовіла – чоловік загинув. У 1946 році народила дочку, в 1947 – сина.
У 1950 році була заарештована МДБ і засуджена на 25 років. Була звільнена тільки в 1964 році.
Легендарна зв'язкова Шухевича Ольга Ільків померла у віці 101 рік
Ольга Ільків - легендарна зв'язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича. У неї було два позивних - Роксоляна та О.Звіробій. Багато років провела в радянських в'язницях, була політв'язнем.
Після звільнення їй довелося працювати санітаркою і двірником, щоб отримати житло і забрати дітей з інтернату.
У 2008 році була нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня. Була членом Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.
"Легендарна жінка присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною - роки переслідувань радянських в'язниць і важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни", - розповів мер Львова Андрій Садовий.
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