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В Киеве от коронавируса умер знаменитый украинский композитор и музыкант

Новина українською →
Киев, Воскресенье 05 декабря 2021 20:45
В Киеве от коронавируса умер знаменитый украинский композитор и музыкант Фото: от коронавируса умер Даниил Перцов (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 5 декабря, от коронавируса умер известный украинский композитор и музыкант- мультиинструменталист Даниил Перцов. Ему было всего 48 лет.

О смерти Перцова сообщается в Facebook-группе "Хорея Козацька".

"Наш друг, коллега и брат Даниил Перцов отошел ныне в мир иной! Прощай, дорогой Даниил! Прости и прощай! Мы тебя очень любим!" - говорится в сообщении.

Недавно музыкант попал в реанимацию Киевской клинической больницы №12. При этом он находился на кислородном концентрате из-за того, что было 85% поражения легких.

По словам лидера группы "Хорея Козацька" Тараса Компаниченко, коронавирусом заболела и мама Перцова, но она лечилась дома.

В Киеве от коронавируса умер знаменитый украинский композитор и музыкант

Даниил Перцов (фото: facebook.com/taras.kompanichenko)

Перцов родился в Киеве в семье известных художников-графиков. Начальное образование получил в Киевской специализированной музыкальной школе имени Лысенко, где факультативно занимался композицией в классе Пацукевича.

В 1992 году состоялся творческий дебют композитора на фестивале "Премьеры сезона", где прозвучало произведение "Кондукт Бабьего оврага" в исполнении ансамбля "Киевская камерата" под руководством В. Сиренко.

В 1992-1998 годах учился в Киевской консерватории. С 2005 года начал играть в группе "Хорея Козацька" под руководством Тараса Компаниченко.

Напомним, умер легендарный тренер луганской "Зари" Герман Зонин.

Мы также писали о том, что от коронавируса умер знаменитый украинский актер Георгий Морозюк.

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