Умерла легендарная связная УПА: ее подвиги золотыми буквами вписаны в историю

В Ивано-Франковске умерла просветитель и связная УПА Мария Кияк (коллаж РБК-Украина)

Мария Кияк воспитывала украинских священников и владык

Связная ОУН-УПА Мария Кияк умерла на Прикарпатье в четверг, 22 октября. Женщину называли живой легендой, так как она всю жизнь посвятила борьбе за независимость Украины, а также занималась воспитанием молодежи в патриотическом духе и просветительской деятельностью.

О печальном известии мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сегодня сообщил в своем Facebook.

"Потеряли легенду... Всегда грустно, когда в вечность уходят такие люди... Теперь имя Марии Кияк станет историей", - написал он.

Во время Второй мировой войны Мария Ивановна Кияк (Верходай) была связной при Центральном проводе ОУН-УПА в Львове. Также она занималась преподаванием в подпольной духовной семинарии УГКЦ, воспитывала украинских священников и владык.

Мария Кияк (фото из открытых источников)

"Вместе с митратом Андреем-Романом воспитала 5-х детей в религиозном и патриотическом духе. Всю жизнь воспитывала украинскую молодежь в подполье, в школах, и Независимой Украине. Активная просветительница в течение всей сознательной жизни", - рассказали в "Просвите Прикарпатья".

Панихида состоится 22 октября в Ивано-Франковске в 19.00 в Доме скорби на улице Ребета.

В сети скорбят о кончине легендарной связной ОУН-УПА и просветительнице и высказывают соболезнования родным и близким Марии Кияк, а также отмечают, что ее подвиги для Украины уже вписаны в историю золотыми буквами.

Вечная память. Соболезнования родным. Пусть с Богом покоится.

Ее подвиги золотыми буквами вписаны в историю Украины

Вечная память! Царство небесное и родная земля пухом и вечный покой дай ей Господи Соболезнования родным и близким!

Пусть покоится с Богом. Она готовила меня к Первому причастию. Очень светлый человек. Пусть Господь примет ее в свое Царство.

Вечная Память и Царство Небесное верной дочери украинского народа!

Ранее сообщалось, что в сентябре в Днепре умерла легендарная политзаключенная Мария Засименко-Бонацкая, которая была связной УПА.

Также мы писали о том, что в октябре умерла известная журналистка-жена Героя Украины Раиса Руденко, не дожив до своего 81-летия всего полтора месяца.