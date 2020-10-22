Померла легендарна зв'язкова УПА: її подвиги золотими літерами вписані в історію

Марія Кияк виховувала українських священиків і владик
Зв'язкова ОУН-УПА Марія Кияк померла на Прикарпатті у четвер, 22 жовтня. Жінку називали живою легендою, адже вона все життя присвятила боротьбі за незалежність України, а також займалася вихованням молоді у патріотичному дусі та просвітницькою діяльністю.
Про сумну звістку мер Івано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні повідомив у своєму Facebook.
"Втратили легенду... Завжди сумно, коли йдуть у вічність такі люди... Тепер ім'я Марії Кияк стане історією", - написав він.
Під час Другої світової війни Марія Іванівна Кияк (Верходай) була зв'язковою при Центральному проводі ОУН-УПА у Львові. Також вона займалася викладанням у підпільній духовній семінарії УГКЦ, виховувала українських священиків і владик.
Марія Кияк (фото з відкритих джерел)
"Разом з мітратом Андрієм-Романом виховала 5-ох дітей в релігійному і патріотичному дусі. Все життя виховувала українську молодь в підпіллі, в школах, та Незалежній Україні. Активна просвітянка протягом всього свідомого життя", - розповіли в "Просвіті Прикарпаття".
Панахида відбудеться 22 жовтня в Івано-Франківську о 19.00 у Будинку скорботи на вулиці Ребета.
У мережі сумують через смерть легендарної зв'язковий ОУН-УПА і просвітянки та висловлюють співчуття рідним і близьким Марії Кияк, а також відзначають, що її подвиги для України вже вписані в історію золотими літерами.
Раніше повідомлялося, що у вересні у Дніпрі померла легендарна політв'язень Марія Засименко-Бонацька, яка була зв'язковою УПА.
Також ми писали про те, що в жовтні померла відома журналістка-дружина Героя України Раїса Руденко, не доживши до свого 81-річчя всього півтора місяця.