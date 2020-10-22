Померла легендарна зв'язкова УПА: її подвиги золотими літерами вписані в історію

В Івано-Франківську померла просвітянка і зв'язкова УПА Марія Кияк (колаж РБК-Україна)

Марія Кияк виховувала українських священиків і владик

Зв'язкова ОУН-УПА Марія Кияк померла на Прикарпатті у четвер, 22 жовтня. Жінку називали живою легендою, адже вона все життя присвятила боротьбі за незалежність України, а також займалася вихованням молоді у патріотичному дусі та просвітницькою діяльністю.

Про сумну звістку мер Івано-Франківська Руслан Марцінків сьогодні повідомив у своєму Facebook.

"Втратили легенду... Завжди сумно, коли йдуть у вічність такі люди... Тепер ім'я Марії Кияк стане історією", - написав він.

Під час Другої світової війни Марія Іванівна Кияк (Верходай) була зв'язковою при Центральному проводі ОУН-УПА у Львові. Також вона займалася викладанням у підпільній духовній семінарії УГКЦ, виховувала українських священиків і владик.

Марія Кияк (фото з відкритих джерел)

"Разом з мітратом Андрієм-Романом виховала 5-ох дітей в релігійному і патріотичному дусі. Все життя виховувала українську молодь в підпіллі, в школах, та Незалежній Україні. Активна просвітянка протягом всього свідомого життя", - розповіли в "Просвіті Прикарпаття".

Панахида відбудеться 22 жовтня в Івано-Франківську о 19.00 у Будинку скорботи на вулиці Ребета.

У мережі сумують через смерть легендарної зв'язковий ОУН-УПА і просвітянки та висловлюють співчуття рідним і близьким Марії Кияк, а також відзначають, що її подвиги для України вже вписані в історію золотими літерами.

Вічна пам'ять. Співчуття рідним. Нехай з Богом спочиває.

Її подвиги золотими літерами вписані в історію України

Вічна пам'ять! Царство небесне і рідна земля пухом і вічний спокій дай їй, Господи Співчуття рідним і близьким!

Нехай спочиває з Богом. Вона готувала мене до Першого причастя. Дуже світла людина. Нехай Господь прийме її до свого Царства.

Вічна Пам'ять і Царство Небесне вірній дочці українського народу!

Раніше повідомлялося, що у вересні у Дніпрі померла легендарна політв'язень Марія Засименко-Бонацька, яка була зв'язковою УПА.

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