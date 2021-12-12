Умерла известная писательница, автор романа "Интервью с вампиром"

Энн Райс, американская писательница, сценарист и продюсер, ушла из жизни 11 декабря 2021 года. Ей было 80 лет.

О смерти женщины сообщил ее сын Кристофер Райс в Facebook .

Он написал, что Энн Райс скончалась из-за осложнений после инсульта.

"Невозможно переоценить масштабы горя нашей семьи. Как моя мать, она поддерживала меня без всяких условий - она ​​научила меня принимать мои мечты, отвергать конформизм и бросать вызов темным голосам страха и неуверенности в себе", - говорится в сообщении.

Энн Райс (фото: wikipedia.org)

Писательницу похоронят в мавзолее ее семьи на кладбище Метаири в Новом Орлеане на частной церемонии.

Энн Райс родилась в Новом Орлеане 4 октября 1941 года в семье ирландских иммигрантов. Ее имя при рождении Говард Аллен О’Брайен. Интересно, что мать назвала ее мужским именем, потому что считала, что мужское имя поможет ей добиться успехов в будущем.

Когда ей было 6 лет монахиня-настоятельница Католической школы для девочек спросила ее имя, и тогда она назвала себя Энн. С тех пор ее по-другому не называли.

Энн Райс (фото: facebook.com/annericefanpage)

Она начала свою профессиональную писательскую карьеру с публикации "Интервью с вампиром" в 1976 году, когда жила в Калифорнии, а в 1980-х начала писать продолжения романа.

Хотя изначально эта книга вызывала неоднозначную реакцию критиков, за ней последовало множество широко популярных сиквелов, известных под общим названием "Хроники вампира".

В 1994 году вышла экранизация "Интервью с вампиром" с Брэдом Питтом и Томом Крузом в главных ролях. Кроме того, роман трижды экранировался как комикс.