Умерла главред журнала ''Натали'' Ирина Трухачева: украинцы скорбят

Умерла Ирина Трухачева (фото: facebook.com.iryna trukhachova)

В Украине умерла Ирина Трухачева - главный редактор журнала "Натали". Пока что доктора не говорят причину смерти. О кончине успешной женщины и главреда глянца 10 декабря сообщил звукорежиссер и основатель компании "STAGE SOUND" Константин Прокопенко на своей Facebook-странице.

"Ирочка, ну как так... У тебя было столько планов, амбиций, жизненной энергии... Просто не хочется в это верить. Царство небесное. Покойся с миром. В наших воспоминаниях ты останешься навсегда доброй позитивной и жизнерадостной", - написал Константин.

Ирина Трухачева умерла (фото: Facebook/Костян Прокопенко)

В комментариях украинцы соболезнуют о смерти Ирины. Среди них появился и комментарий от врача-кардиолога, который написал, что медики не уберегли Ирину.

"Царство Небесное и Светлая память...прости, Ирина, что не смог помочь...было слишком поздно", - написал врач.

Эту же трагическую новость продублировала на Facebook руководитель маркетингового отдела издания Татьяна Мирошниченко. Она не может поверить, что Ирины больше нет.

Ирина Трухачева была главредом журнала "Натали (фото: facebook.com/iryna.trukhachova)

"Сутки пытаюсь написать. У меня просто не поднимается рука! У меня не хватает слов, мыслей, воздуха. Ты же говорила, что мы прорвемся, потому что мы не можем по-другому. Потому что мы из невозможного делали нереальное, потому что мы сильные, лучшие. Ты так верила в нас, в проект, в себя. Ира, номер готов к печати и мы его выпустим, обязательно! И будем двигаться, как ты писала в последнем "Слове редактора", – написала Мирошниченко.

Естественно, что сотрудники журнала "Натали", который возглавляла Ирина, написали о ее смерти на странице издания в Instagram.

Ирина Трухачева умерла 9 декабря (фото: facebook.com/iryna.trukhachova)

"Ирина Валерьевна была работоспособным и энергичным руководителем, заряжала энтузиазмом и светом каждого, кто соприкасался с ней в деятельности.

Под ее профессиональным руководством было реализовано немало ярких проектов, ивентов и встреч, она дарила радость, вдохновляла и мотивировала", - сказано в сообщении на странице.

У Ирины остался любящий муж и дочь Маргарита.

"Молодая, хрупкая, красавица, всегда улыбающаяся, искренняя, целеустремленная - такой мы помним тебя, Ирочка, и такой ты останешься в наших сердцах!" - написали коллеги.

Отметим, что Ирина Трухачева родилась в Кривом Роге, изучала режиссуру в Киевском Университете культуры и искусств. После этого Ирина работала телеведущей, была автором проекта "Сказка для тебя". В 2018 году она возглавила журнал "Натали".

Ирина Трухачева возглавила журнал "Натали" в 2018 году (фото: facebook.com/iryna.trukhachova)

"Я счастлива возглавить легендарный журнал "Натали", который уже 23 года занимает лидирующие позиции на рынке глянцевых изданий. Это будет совершенно другой журнал, мы будем писать для активных, успешных, самодостаточных женщин и идти в ногу со временем. "Натали" – первый украинский журнал с интересной историей. Но сегодня мы начинаем новый ее виток – неожиданный, красивый, увлекательный. Ждите от нас новостей", - говорила тогда Ирина.

Как мы писали ранее, в Италии скончался легендарный футболист, обладатель премии "Золотой мяч" и чемпион мира в 1982 году Паоло Росси.