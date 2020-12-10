Померла головний редактор журналу "Наталі" Ірина Трухачова: українці тужать

Померла Ірина Трухачова (фото: facebook.com.iryna trukhachova)

В Україні померла Ірина Трухачова - головний редактор журналу "Наталі". Поки що лікарі не кажуть причину смерті. Про смерть успішної жінки і главреда глянцю 10 грудня повідомив звукорежисер і засновник компанії "STAGE SOUND" Костянтин Прокопенко на своїй Facebook-сторінці.

"Ірочка, ну як так... У тебе було стільки планів, амбіцій, життєвої енергії... Просто не хочеться в це вірити. Царство небесне. Спочивай з миром. В наших спогадах ти залишишся назавжди доброї позитивною і життєрадісною", - написав Костянтин.

Ірина Трухачова померла (фото: Facebook/Костян Прокопенко)

В коментарях українці співчувають про смерть Ірини. Серед них з'явився і коментар від лікаря-кардіолога, який написав, що медики не вберегли Ірину.

"Царство Небесне і Світла пам'ять...прости, Ірина, що не зміг допомогти...було занадто пізно", - написав лікар.

Цю трагічну новину продублювала на Facebook керівник маркетингового відділу видання Тетяна Мірошниченко. Вона не може повірити, що Ірини більше немає.

Ірина Трухачова була головним редактором журналу "Наталі (фото: facebook.com/iryna.trukhachova)

"Добу намагаюся написати. У мене просто не піднімається рука! У мене не вистачає слів, думок, повітря. Ти ж казала, що ми прорвемося, тому що ми не можемо по-іншому. Тому що ми з неможливого робили нереальне, тому що ми сильні, кращі. Ти так вірила у нас, в проект, у себе. Іра, номер готовий до друку і ми його випустимо, обов'язково! І будемо рухатися, як ти писала в останньому Слові редактора", – написала Мірошниченко.

Звичайно, що співробітники журналу "Наталі", який очолювала Ірина, написали про її смерть на сторінці видання в Instagram.

Ірина Трухачова померла 9 грудня (фото: facebook.com/iryna.trukhachova)

"Ірина Валеріївна була працездатним і енергійним керівником, заряджала ентузіазмом і світлом кожного, хто стикався з нею в діяльності.

Під професійним керівництвом було реалізовано чимало яскравих проектів, івентів і зустрічей, вона дарувала радість, надихала і мотивувала", - сказано в повідомленні на сторінці.

У Ірини залишився люблячий чоловік і дочка Маргарита.

"Молода, тендітна, красуня, завжди усміхнена, щира, цілеспрямована - такою ми пам'ятаємо тебе, Іринко, і такою ти залишишся в наших серцях!" - написали колеги.

Зазначимо, що Ірина Трухачова народилася в Кривому Розі, вивчала режисуру в Київському Університеті культури і мистецтв. Після цього Ірина працювала телеведучою, була автором проекту "Казка для тебе". У 2018 році вона очолила журнал "Наталі".

Ірина Трухачова очолила журнал "Наталі" в 2018 році (фото: facebook.com/iryna.trukhachova)

"Я щаслива очолити легендарний журнал "Наталі", який уже 23 роки займає лідируючі позиції на ринку глянцевих видань. Це буде зовсім інший журнал, ми будемо писати для активних, успішних, самодостатніх жінок і йти в ногу з часом. "Наталі" – перший український журнал з цікавою історією. Але сьогодні ми починаємо новий її виток – несподіваний, красивий, захоплюючий. Чекайте від нас новин", - говорила тоді Ірина.

Як ми писали раніше, в Італії помер легендарний футболіст, володар премії "Золотий м'яч" і чемпіон світу в 1982 році Паоло Россі.