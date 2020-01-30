Померла актриса з культового фільму про пригоди Шурика

Померла актриса з "Шурика" Світлана Агєєва (фото: pxhere.com)

Актриса з "Шурика" Світлана Агєєва довго боролася з хворобою

Світлана Агєєва, актриса, що виконала короткі, але пам'ятні ролі в серії фільмів про Шурика, померла в Москві у віці 79 років. Про це повідомила директор Липецького драмтеатру Галина Кулешова, пишуть росЗМІ.

Радянська актриса померла в Москві 28 січня після тривалої хвороби. Від якої саме недуги страждала Світлана Олексіївна, не повідомляється.

Актриса народилася 16 січня 1941 року. Була випускницею ГІТІСу. Світлана Агєєва більш відома, як театральна актриса - вона працювала у Свердловському театрі музичної комедії, Ростовському театрі юного глядача, а закінчила кар'єру в Липецькому державному академічному театрі драми ім. Л. М. Толстого, де пропрацювала з 1970 по 1999 рік.

У серії "Операція "И" та інші пригоди Шурика" режисера Леоніда Гайдая вона запам'яталася по двом епізодичними ролями. Одна з них - роль молодої вагітної жінки, якій не захотів поступатися місцем у транспорті антипод Шурика, ледар і дармоїд Федя.

Світлана Агєєва в "Пригодах Шурика" (фото: kino-teatr.ru)

Також вона зіграла в таких фільмах, як "Я купив тата" (1962), "Звільнення на берег" (1962), "Совість" (1974) тощо.

Світлана Агєєва на закаті кар'єри (фото: kino-teatr.ru)