ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Умеренное тепло и неприятный ветер: кому сегодня с погодой не сильно повезет

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 06:25
Умеренное тепло и неприятный ветер: кому сегодня с погодой не сильно повезет Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в пятницу, 22 октября, ожидается в большинстве областей страны теплая и сухая. Ситуацию может испортить сильный ветер со штормовыми порывами, а дожди захватят только Закарпатье.

Кому с погодой в пятницу не сильно повезет, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны без существенных осадков, облачно. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +7 до +10 градусов, днем прогреется до +16 +18 градусов.

В южной части страны будет теплее всего, но синоптики прогнозируют сильный ветер со штормовыми порывами. Ночью ожидается от +9 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +18 +21 градуса. В Крыму без осадков, сильный ветер. Ночью +9 +11 градусов, днем +19 +21 градус.

На севере осадки не прогнозируются, возможен сильный штормовой ветер. Ночью в регионе +8 +10 градусов, днем +15 +17 градусов.

В западной части страны без существенных осадков, дожди пройдут только на Закарпатье. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Ночная температура будет колебаться в пределах +7 +10 градусов, днем воздух прогреется до +14 +17 градусов.

В центральной части страны ожидается сильный ветер, но будет сухо. Ночью +8 +11 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

В Киеве 22 октября осадки не прогнозируются, ветер юго-западный, со штормовыми порывами. Ночью в столице +8 +10 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

Умеренное тепло и неприятный ветер: кому сегодня с погодой не сильно повезетКарта погоды в Украине на пятницу, 22 октября

Стоит отметить, что уже в субботу, 23 октября, в западных, северных и центральных областях ожидается резкое снижение температуры воздуха. На востоке и юге Украины температура упадет на несколько градусов, но будет тепло.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на выходные – от заморозков до бабьего лета.

А также мы рассказывали о том, что в Украину придет лютый холод с сильными морозами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр Погода в Киеве Погода
LITE
Праздник 21 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы
Праздник 21 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы