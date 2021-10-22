Помірне тепло і неприємний вітер: кому сьогодні з погодою не сильно пощастить

Погода в Україні в п'ятницю, 22 жовтня, очікується в більшості областей країни тепла і суха. Ситуацію може зіпсувати сильний вітер зі штормовими поривами, а дощі захоплять тільки Закарпаття.

Кому з погодою в п'ятницю не сильно пощастить, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни без істотних опадів, хмарно. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі в регіоні від +7 до +10 градусів, вдень прогріється до +16 +18 градусів.

У південній частині країни буде найтепліше, але синоптики прогнозують сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі очікується від +9 до +11 градусів, вдень повітря прогріється до +18 +21 градуса. У Криму без опадів, сильний вітер. Вночі +9 +11 градусів, вдень +19 +21 градус.

На півночі опади не прогнозуються, можливий сильний штормовий вітер. Вночі в регіоні + 8 +10 градусів, вдень +15 +17 градусів.

У західній частині країни без істотних опадів, дощі пройдуть тільки на Закарпатті. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Нічна температура коливатиметься в межах +7 +10 градусів, вдень повітря прогріється до +14 +17 градусів.

У центральній частині країни очікується сильний вітер, але буде сухо. Вночі +8 +11 градусів, вдень від +16 до +18 градусів.

У Києві 22 жовтня опади не прогнозуються, вітер південно-західний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці +8 +10 градусів, вдень повітря прогріється до +16 +18 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 22 жовтня

Варто відзначити, що вже в суботу, 23 жовтня, в західних, північних і центральних областях очікується різке зниження температури повітря. На Сході та Півдні України температура впаде на кілька градусів, але буде тепло.