Умер звездный капитан "бессмертной" команды "Что? Где? Когда?"

Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов. Он был одним из самых известных игроков интеллектуального клуба.

О кончине знаменитого игрока ЧГК сообщил в Facebook его партнер по команде Максим Поташев.

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", - написал звездный участник "Что? Где? Когда?".

"Очень жаль. Светлая память", - написал в соцсети еще один легендарный игрок Борис Бурда.

Причиной смерти Смирнова стал инсульт.

Чем запомнился Михаил Смирнов телезрителям

Михаил Юрьевич Смирнов родился 1 марта 1956 года. Окончил факультет журналистики МГУ. Был главным редактором портала "Алкоголь.Ру" и сотрудничал с несколькими печатными изданиями.

Впервые появился в клубе "Что? Где? Когда?" во время Международных игр 1988 года в качестве капитана одной из команд.

Позже, в игре 24 декабря 1994 года, Смирнов получил переходящую золотую фишку как капитан команды с наибольшим индексом интеллекта в клубе.

Также он принял предложение играть на красные пиджаки и титул "Бессмертных". После победы Смирнов и Ко стали первой командой, которая в полном составе стала "бессмертной".

Одна из самых ярких игр "Что? Где? Когда?"

Напомним, недавно в Украине умер легендарный диктор и голос целой эпохи, который озвучивал такие сериалы, как "Альф" и "Коломбо".

Также мы писали о том, что известного украинского журналиста забил до смерти "посланник небес".