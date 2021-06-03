Умер звезда фильма "Папик": коронавирус никого не щадит

В Киеве скончался известный украинский актер театра, кино и дубляжа, Народный артисту Украины Валерий Шептекита. Еще 8 мая он блистал на сцене, а 3 июня его сердце остановилось.

Как сообщили в пресс-службе " Молодого театра ", Валерий Шептекита умер в больнице от осложнений после коронавируса.

В больницу артист попал в мае. Его мало кто навещал и помогать особо было некому. В Театре заметили его долгое отсутствие и поехали проведать Шептекиту. Он некоторое время находился в реанимации, и врачи увидели улучшение, а потом состояние резко начало ухудшаться. 3 июня артиста не стало.

Валерий Шептекита родился 20 декабря 1949 года в городе Тлумач Ивано-Франковской области. Свое детство провел в Сумской области, где окончил школу, а потом играл в Народном театре.

В 1967 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Играл на сценах самых известных украинских театров – в Ровно, Донецке, Львове, Черновцах и Сумах.

Более 40 лет был одним из ведущих актеров на сцене Молодого театра. 8 мая он в последний раз появился на сцене – в спектакле "Гагарин и Барселона".

Снялся во многих известных фильмах: "Гуси-лебеди летят", "Иванко и царь Поганин", "Полянка сказок", "Сад Гетсиманский", "Роксолана: Настуня", "Леди Бомж", "Девять жизней Нестора Махно", "Опер Крюк", "Я, ты, он, она". Последними его работами в кино стали "Папик" и "Королева дорог".

Фото: kino-teatr.ru

Также Шептекита дублировал очень многие известные фильмы и мультфильмы в Украине.

В 2000 году был удостоен звания Заслуженного артиста Украины, в 2006 – звания Народного артиста Украины.