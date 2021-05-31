ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сыгравший роль Тарзана актер трагически погиб

Новина українською →
Понедельник 31 мая 2021 09:20
Сыгравший роль Тарзана актер трагически погиб Фото: Умер актер, сыгравший Тарзана (joelara.com)
Автор: Людмила Жукова

В США трагически погиб актер Джозеф Лара, который сыграл роль Тарзана в знаменитом сериале 90-ых годов. Ему было 58 лет.

Об этом сообщает издание Tennessean.

Сама авиакатастрофа произошла в штате Теннесси. Вместе с актером погибла его жена, 66-летняя Гвен Лара-Шамблин, и еще пять человек — четыре пассажира и пилот.

Самолет Cessna C501, рухнул в озеро Перси Прист спустя несколько минут после вылета из Палм-Бич (штат Флорида). Кто им управлял - сейчас неизвестно. Никто из находившихся на борту людей не имел лицензии на управление воздушным судном этого типа.

По информации издания, на записи разговора пилота с диспетчером явно слышен звуковой сигнал, свидетельствующий о возникшей неисправности летательной машины.

Сыгравший роль Тарзана актер трагически погибДжозеф Лара исполнил роль Тарзана (фото: gettotext.com)

За свою артистическую карьеру Джо Лара сыграл во многих боевиках, приключенческих фильмах и сериалах. Самые известные из них— "Конан", "Спасатели Малибу", "Тарзан на Манхэттене", "Тарзан: героические приключения", "Тарзан: история приключений" (сериал), "Стальная граница", "Американский киборг: Стальной воин" и другие.

В начале 2000-х годов Джозеф оставил кинокарьеру и занялся музыкой.

Как мы ранее писали, в Киеве скончался известный актер театра и кино, заслуженный артист Украины, основатель Киевского молодого театра Ярослав Гаврилюк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь преступления
LITE
В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного
В тренде универсальность: Андре Тан рассказал, как стать королевой выпускного