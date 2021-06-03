Помер зірка фільму "Папік": коронавірус нікого не щадить

У Києві помер відомий український актор театру, кіно і дубляжу, Народний артист України Валерій Шептекіта. Ще 8 травня він блищав на сцені, а 3 червня його серце зупинилося.

Як повідомили в пресслужбі " Молодого театру ", Валерій Шептекіта помер у лікарні від ускладнень після коронавірусу.

До лікарні артист потрапив у травні. Його мало хто відвідував і допомагати особливо було нікому. У Театрі помітили його довгу відсутність і поїхали провідати Шептекіту. Він деякий час перебував у реанімації, і лікарі побачили поліпшення, а потім стан різко почав погіршуватися. 3 червня артиста не стало.

Валерій Шептекіта народився 20 грудня 1949 року в місті Тлумач Івано-Франківської області. Своє дитинство провів у Сумській області, де закінчив школу, а потім грав у Народному театрі.

У 1967 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Грав на сценах найвідоміших українських театрів - у Рівному, Донецьку, Львові, Чернівцях та Сумах.

Понад 40 років був одним з провідних акторів на сцені Молодого театру. 8 травня він востаннє з'явився на сцені – у виставі "Гагарін і Барселона".

Знявся у багатьох відомих фільмах: "Гуси-лебеді летять", "Іванко і цар Поганин", "Галявина казок", "Сад Гетсиманський", "Роксолана: Настуня", "Леді Бомж", "Дев'ять життів Нестора Махна", "Опер Крюк", "Я, Ти, Він, Вона". Останніми його роботами в кіно стали "Папік" і "Королева доріг".

Фото: kino-teatr.ru

Також Шептекіта дублював дуже багато відомих фільмів і мультфільмів в Україні.

У 2000 році був удостоєний звання Заслуженого артиста України, у 2006 – звання Народного артиста України.