Помер знаменитий український режисер: пішов дуже загадково

Помер Олег Педан (фото: pixabay.com)

Українськи режисер Олег Педан помер у віці 60 років

Олег Педан, відомий український режисер-аніматор пішов із життя в той день, в який народився 60 років тому. Уродженець Дніпропетровська, помер у Києві 2 лютого 2020 року. Про смерть художника розповів голова Національної спілки кінематографістів Сергій Тримбач.

Повідомляється, що причиною смерті Олега Педана стала важка і досить швидкоплинна хвороба. Його колега Ірина Сергєєва сказала, що режисер "пішов загадково: 02.02.2020 року о 22 годині 20 хвилин, у день народження, рівно 60 років".

Олег Педан з призами фестивалю "Крок", авторами яких він був (фото: facebook.com/sergiy.trymbach)

"Я завжди захоплювалася його фантазією і майстерністю. Мені було дуже комфортно і цікаво з ним спілкуватися і працювати. Це непоправна втрата... 2 лютого 2020-го, о 22.20 нам всім радили загадувати бажання. Невже Олег загадав полетіти на небеса саме в той момент?" - дивується Ірина.

Олег Педан був режисером, сценаристом, ляльковим майстром, переможцем Міжнародного кінофестивалю анімаційних фільмів "Крок".

Серед його знаменитих лялькових анімаційних стрічок "Будиночок для равлика", "Нікого немає вдома", "Ключ", "Світла особистість" та інші.

"Ключ", 2004 (відео: YouTube/Ukranima)

"Будиночок для равлика", 2005 (відео: YouTube/Ukranima)