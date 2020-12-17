Умер знаменитый тренер "Карпат": коронавирус вызвал осложнения

Валентин Ходукин (фото: facebook.com/Юрий Назаркевич)

Во вторник, 16 декабря, ушел из жизни бывший главный тренер "Карпат" Валентин Ходукин, который несколько месяцев боролся за жизнь после заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил пресс-секретарь львовского клуба Юрий Назаркевич на своей странице в Facebook.

Валентину Михайловичу был 81 год. Он начинал свою футбольную карьеру в дрогобычском "Нефтянике", потом перешел во львовский "Сельмаш", на базе которого были созданы "Карпаты" в 1963 году.

Он также защищал цвета тернопольской "Авангарда". При этом с этим клубом в 1964 году стал чемпионом Украины.

Валентин Ходукин в составе "Авангарда" (фото: facebook.com/Юрий Назаркевич)

Около 30 лет Ходукин работал во львовском Институте физкультуры (ныне - ЛДУФК). Он начинал работать преподавателем и дошел до завкафедры футбола. В 1989 году стал кандидатом педагогических наук.

С 1992 по 1996 год Ходукин был тренером львовских "Карпат", а в 2002, 2004 годах - был главным тренером этой команды. Он также возглавлял "Кривбасс", который играл в высшей лиге. Валентин Ходукин был еще тренером бакинского "Интера", который в последствии стал чемпионом Азербайджана.

Валентин Ходукин был тренером "Карпат" (фото: facebook.com/Юрий Назаркевич)

"Многогранного опыта, лаконичных и остроумных высказываний Валентина Михайловича всем будет не хватать. Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память…" - написал Назаркевич.

Похороны состоятся завтра, 18 декабря, во Львове в часовне на ул. Пекарськой, 52. Начало в 12:00.

Напомним, умер знаменитый футболист киевского "Динамо" Петр Слободян.

Ранее умер выдающийся футбольный тренер Жерар Улье, который мог возглавить "Динамо".