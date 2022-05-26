Умер знаменитый актер Рэй Лиотта: звезда "Револьвера" и "Славных парней".

Рэймонд Аллен Лиотта (настоящее имя Рэймонд Джуллиан Вицимарли) родился 18 декабря 1954 года в Нью-Джерси, США. Вырос в приемной семье. Уже во взрослом возрасте Лиотта разыскал биологическую мать и узнал, что у него шотландское происхождение. А также много сестер и брат.

Дебют на телевидении состоялся в 1978 году - в сериале "Другой мир". Популярность ему принесли фильмы "Дикая штучка", "Поле его мечты", а в 1990 году - фильм Мартина Скорсезе "Славные парни". После этого Лиотта снялся в "Побег невозможен" и "Турбулентность".

Рэй Лиотта (Getty Images)

Также на его счету фильмы: "Полицейские", "Ганнибал", "Кокаин", "Наркобарон", "Идентификация", "Незаконное проникновение", "Сердцеедки", "Гриффины", "Козырные тузы", "Битва в Сиэтле", Город грехов 2", "Место под соснами" и работа с Джейсоном Стетемом в "Револьвере".

Рэй Лиотта (Getty Images)

С 1997 по 2004 состоял в браке с актрисой Мишель Грейс. У них есть дочь Карсен Лиотта, которая родилась в 1998 году.

У Рэя Лиотта есть награды: в 2005 году он получил "Эмми" за сериал "Скорая помощь", а в 2002 - за лучшую озвучку в G-Phoria. Также был номинирован на Золотой глобус и премию Гильдии киноактеров США.

Рэй Лиотта (Getty Images)

На момент своей смерти Рэй Лиотта был помолвлен с Джейси Ниттоло.

Он находился на пике своей карьеры и был востребован и как актер полнометражных фильмов, и как актер сериалов. Совсем недавно он снялся в сериале "Оттенки синего", где сыграл главную роль в паре с Дженнифер Лопес.