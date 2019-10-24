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Он умер: Владимир Кличко сообщил трагическую новость

STYLERПерсоны    24.10.2019 - 21:41
Он умер: Владимир Кличко сообщил трагическую новость
Владимир Кличко (фото: klitschko-brothers.com)

Владимир Кличко написал о смерти своего учителя и наставника

Владимир Кличко сообщил об очень трагической новости и большой утрате для него. Украинский боксер написал в своей соцсети, что умер его учитель и наставник Леонид Волков. Он поблагодарил своего преподавателя и друга за все хорошее, что он сделал для него.

Отметим, что пост украинец написал на английском языке, мы приводим цитату с переводом.

"Он был рядом со мной четыре с половиной года, пока я успешно не защитил докторскую диссертацию. На этой неделе, к сожалению, профессор Волков скончался. Он был тем, кто зажег огонь, который был мне нужен. Он ценил, что я всегда старался применить свой практический опыт в спорте, используя научную составляющую. Хотя, возможно, я иногда беспокоил его множеством вопросов, он всегда терпеливо относился ко мне. Спасибо за все, мой друг. Я сохраню огонь внутри себя!" - написал Кличко в Instagram.

Он умер: Владимир Кличко сообщил трагическую новость

Владимир Кличко и Леонид Волков (instagram.com/klitschkо)

Также Владимир задал вопрос своим подписчикам, есть ли у них учитель, который вдохновляет их своим опытом и мудростью. Поклонники откликнулись на вопрос, а также принесли свои соболезнования о трагической новости для украинца.

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