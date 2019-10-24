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Він помер: Володимир Кличко повідомив трагічну новину

STYLERПерсони    24.10.2019 - 21:41
Він помер: Володимир Кличко повідомив трагічну новину
Володимир Кличко (фото: klitschko-brothers.com)

Володимир Кличко написав про смерть свого вчителя і наставника

Володимир Кличко повідомив про дуже трагічну новину і велику втрату для нього. Український боксер написав у своїй соцмережі, що помер його вчитель і наставник Леонід Волков. Він подякував свому викладачеві і другові за все хороше, що він зробив для нього.

Зазначимо, що пост українець написав англійською мовою, ми наводимо цитату з перекладом.

"Він був поруч зі мною чотири з половиною роки, поки я успішно захистив докторську дисертацію. На цьому тижні, на жаль, професор Волков помер. Він був тим, хто запалив вогонь, який був мені потрібен. Він цінував, що я завжди намагався застосувати свій практичний досвід у спорті, використовуючи наукову складову. Хоча, можливо, я іноді турбував його безліччю питань, він завжди терпляче ставився до мене. Дякую за все, мій друг. Я збережу вогонь всередині себе!" - написав Кличко в Instagram.

Він помер: Володимир Кличко повідомив трагічну новину

Володимир Кличко і Леонід Волков (instagram.com/klitschkо)

Також Володимир поставив питання своїм підписникам, чи є у них учитель, який надихає їх своїм досвідом і мудрістю. Шанувальники відгукнулися на питання, а також принесли свої співчуття про трагічну новини для українця.

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