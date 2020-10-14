Помер український перекладач та викладач Олександр Пономарів: був закоханий у рідну мову

Помер видатний український діяч (Фото: pixabay.com)

Пономарів був автором багатьох статей про українську мову і словників

14 жовтня 2020 року перестало битися серце відомого українського мовознавця, перекладача і викладача Олександра Даниловича Пономаріва. Йому було 84 роки, і він кілька днів не дожив до свого 85-річчя. Відомо, що Пономарів останній рік сильно хворів і перебував у лікарні. Про смерть видатного діяча повідомив на своїй сторінці народний депутат Микола Княжицький.

Олександр Пономарів народився 17 жовтня 1935 року в Таганрозі. Закінчив філологічний факультет Київського університету, вчився на російському відділенні, а українську мову вивчив самостійно. Працював в Інституті мовознавства НАН України. З 1979 року став викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Був доцентом, професором кафедри мови та стилістики, а також професором інституту журналістики.

Олександр Пономарів

Автор понад 250 наукових, науково-популярних та публіцистичних праць з історії та культури української мови. Член Спілки письменників України та Спілки журналістів. Його співавторству належать підручники та словники української мови, а також античної міфології та українсько-новогрецький словник. Вів свій блог на BBC News Україна.

Був нагороджений премією Бориса Гринченко, а також орденом "За заслуги" III ступеня та орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер знаменитий режисер, який знімав кліпи українським артистам.

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