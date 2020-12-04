Умер украинский композитор, ученик великого Лятошинского: его музыку знают все

Умер знаменитый украинский композитор (фото: torange.biz)

В Киеве умер знаменитый украинский композитор Владимир Губа на 82-м году жизни. Народный артист Украины, член Национальных союзов композиторов и кинематографистов и лауреат премий им. Лысенко, им. Стуса, им. Лятошинского и им. Довженко не дожил до своего дня рождения всего почти три недели.

О печальном известии сообщил кинокритик Сергей Трымбач в своем Facebook.

Владимир Петрович скончался вчера вечером после тяжелой и продолжительной болезни, которая слишком истощила его.

"Единственное утешение - музыка Владимира Губы не оставит нас никогда. Потому что в ней сама душа великого композитора, это музыка, которая объединяет землю и небеса. Достаточно вспомнить мелодию, которая начинает фильм "Каменный крест"... Спасибо, дорогой Владимир Петрович! За талант, за вдохновение, за верное служение искусству и людям. Вечный покой души, вечное звучание музыки", - трогательно написал Трымбач.

Отметим, что летом в сети появилось последнее интервью с Владимиром Губой, в котором знаменитый композитор рассказал о своей музыке и богатом творчестве.

Видео: Владимир Губа дал интервью летом 2020 года

Владимир Губа родился в Киеве в семье учителей 22 декабря 1938 года. В консерватории им П. Чайковского он был учеником выдающихся композиторов Бориса Лятошинского и Андрея Штогаренко, с чьими именами связано формирования и развитие симфонического жанра Украине.

После окончания киевской консерватории Губа работал учителем музыки в музыкальных школах, музыкальным редактором Гостелерадио УССР. Был музыкальным редактором студии "Укркинохроника". Фильмы с его музыкой отмечались престижными наградами на отечественных и зарубежных кинофестивалях (Швеция, Франция и Италия).

Владимир Губа является автором музыки ко многим фильмам выдающегося уровня - "Каменный крест", "Захар Беркут" и другие фильмы Леонида Осыки, "Каштанка" Романа Балаяна, "Везде есть небо" и "Иду к тебе" Николая Мащенко, цикла анимационных фильмов о казаках, документальных лент и театральных спектаклей. Создавал произведения для симфонического оркестра, для фортепиано и струнных оркестров, хора, которые на протяжении последних лет исполнялись все чаще.

Владимир Губа (фото: facebook.com/sergiy.trymbach)

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