Умер участник первой миссии на Луну Майкл Коллинз: легендарный "забытый астронавт"

Коллинз признавался, что за 17 лет работы в качестве летчика-истребителя, летчика-испытателя и космонавта, никогда не чувствовал себя таким обеспокоенным и оцепеневшим, как во время миссии на Луну 20 июля 1969 года при трехчасовом путешествии посадочного модуля для воссоединения с командным модулем "Аполлона-11".

В то время как другие члены экипажа Нил Армстронг и Эдвин "Базз" Олдрин совершили гигантский скачок для человечества, он в одиночку облетел Луну, поддерживая работу командного модуля и просматривая 117-страничный список непредвиденных обстоятельств, которые подготовил на случай, если что-то пойдет не так.

Так и получилось, что имя мистера Коллинза, который не ступал на поверхность Луны, после успешного возвращения всей команды на Землю не стало таким же широко известным, как в случае с Армстронгом и Олдрином. Майкл даже называли "забытым астронавтом".

Экипаж "Аполлон-11" (слева направо): Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Базз Олдрин (фото: NASA)

После миссии "Аполлон", когда Армстронг стал затворником, а Олдрин боролся с алкоголизмом, мистер Коллинз процветал вне поля зрения общественности, и пользовался глубоким уважением тех, кто понимал, в чем заключалась его миссия.

Коллинз родился в Риме в 1930 году в семье военного. Он был в космосе дважды: в1966 году на аппарате "Джемини-10" и 1969 году на "Аполлоне-11". Стал первым человеком в мире, который дважды выходил в открытый космос.

Майкл Коллинз (фото: twitter.com/AstroMCollins)

Также Майкл Коллинз стал вторым после командира "Аполлон-10" астронавта Джона Янга, кто в одиночку облетел вокруг Луны.

Ему предлагали участвовать в миссии "Аполлон-17" и снова отправиться к спутнику, но он завершил карьеру астронавта. Стал основателем и директором Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне. Он был внесен в Зал славы астронавтов США и Международный зал космической славы, а также получил Золотую медаль Конгресса среди других наград. Уволился из резерва ВВС в 1982 году в звании генерал-майора.

Майкл Коллинз стоит перед стальным каркасом Национального музея авиации и космонавтики в 1974 году. (фото: Doug Chevalier/The Washington Post)