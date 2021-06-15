Умер старейший космонавт в мире: архивное видео его полетов

Свой первый вылет в космос Шаталов осуществил 14 января 1969 года, будучи в составе экипажа корабля "Союз-4", когда в рамках миссии было впервые проведено ручное сближение и стыковка с "Союзом-5", а также был осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова.

В этом же году в октябре Владимир Александрович, как командир корабля "Союз-8", совершил второй полет (совместно с Алексеем Елисеевым).

Третий раз Шаталов побывал в космосе в качестве командира корабля "Союз-10" с 23 по 25 апреля 1971 года. Тогда осуществили первую в мире стыковку с орбитальной станцией "Салют". Планировался также переход экипажа на борт станции, но из-за поломки стыковочного узла "Союза-10" его отменили.

Космонавт Владимир Шаталов (фото: Валентина Черединцева / ТАСС)

Шаталов после этого с января 1987 года по сентябрь 1991 года был начальником Центра подготовки космонавтов имени Гагарина в Подмосковье.

Космонавт имел множество наград. Он дважды Герой Советского союза, заслуженный мастер спорта СССР, кандидат технических наук.

Космонавт Владимир Шаталов (фото: roscosmos.ru)

8 декабря 2020 года Владимир Шаталов отметил свой 93-й день рождения. У него осталась жена и двое детей.

О месте и времени похорон пока не сообщается.

Видео: Роскосмос выпустил короткий ролик о Владимире Шаталове в своей энциклопедии "Космонавты"