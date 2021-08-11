Умер последний внук Ивана Франко: интересные факты из жизни известного потомка Каменяра

Умер Роланд Франко - внук Ивана Яковлевича Франко, украинский ученый-инженер, дипломат и общественный деятель. Сердце последнего внука выдающегося поэта и прозаика остановилось на 90-м году жизни.
Чем известен Роланд Франко и интересные факты из биографии знаменитого украинца - читайте в нашем материале далее.
О смерти Роланда Тарасовича сообщили на Facebook-странице возглавляемого им Международного фонда Ивана Франко.
"С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалась земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко... Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Лишь просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу усопшего принять в Царство Небесное. Вечный покой его души. Вечная память", - говорится в сообщении.
Роланд Тарасович родился во Львове в семье великого Каменяра в 1932 году. Учился в средних школах Львова и Станиславова (Ивано-Франковска), впоследствии - во Львовской политехнике и в КПИ.
В начале 1950-х годов Франко-внук был заподозрен в создании подпольной националистической организации, после чего его дважды вызывали в МГБ. От ареста и заключения его спасло только дедово имя.
После окончания института он работал старшим инженером технического управления Министерства местной топливной промышленности УССР и секретарем Научно-технического совета министерства. Он автор около 50 работ в области автоматического регулирования и приборостроения.
После обретения Независимости, с 1993 по 1996 годы по приглашению МИД Украины находился на дипломатической службе. В частности, он был советником по вопросам науки в посольстве Украины в Великобритании.
Был членом правления Национального союза краеведов Украины, главой правления Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия имени А. Гончара и других структур, которые занимаются развитием и популяризацией украинской истории.
Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)
Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)
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