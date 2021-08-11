Умер последний внук Ивана Франко: интересные факты из жизни известного потомка Каменяра

О смерти Роланда Тарасовича сообщили на Facebook-странице возглавляемого им Международного фонда Ивана Франко.

"С грустью сообщаем, что 11 августа на 90-м году жизни оборвалась земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко... Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Лишь просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу усопшего принять в Царство Небесное. Вечный покой его души. Вечная память", - говорится в сообщении.

Кто такой Роланд Франко

Роланд Тарасович родился во Львове в семье великого Каменяра в 1932 году. Учился в средних школах Львова и Станиславова (Ивано-Франковска), впоследствии - во Львовской политехнике и в КПИ.

В начале 1950-х годов Франко-внук был заподозрен в создании подпольной националистической организации, после чего его дважды вызывали в МГБ. От ареста и заключения его спасло только дедово имя.

После окончания института он работал старшим инженером технического управления Министерства местной топливной промышленности УССР и секретарем Научно-технического совета министерства. Он автор около 50 работ в области автоматического регулирования и приборостроения.

После обретения Независимости, с 1993 по 1996 годы по приглашению МИД Украины находился на дипломатической службе. В частности, он был советником по вопросам науки в посольстве Украины в Великобритании.

Был членом правления Национального союза краеведов Украины, главой правления Всеукраинского фонда воссоздания выдающихся памятников историко-архитектурного наследия имени А. Гончара и других структур, которые занимаются развитием и популяризацией украинской истории.

Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)

Интересные факты о Роланде Франко

Именно благодаря Франку Украина бесплатно получила от Британии научно-исследовательскую станцию "Фарадей", которую сейчас все знают в мире как станцию "Академик Вернадский" в Антарктике. И его до сих пор называют "крестным отцом украинской антарктической станции".

Роланд Тарасович был активным популяризатором наследия своего знаменитого деда. Он также учредил Международную премию имени Ивана Франко, которая вручается за весомые достижения и значительные заслуги ученых в области украинистики и социально-гуманитарных наук.

Кроме того, в 2017 году по инициативе Роланда Франка был основан Всеукраинский ученический литературно-художественный конкурс "Стежками Каменяра".

Детей у Роланда не было. Первого ребенка при рождении потеряла его жена Алла.

Он был последним продолжателем рода, кто носил фамилию Каменяра в Украине. Ведь у четырех детей Ивана Яковлевича - сыновей Петра, Андрея и Тараса и дочери Анны - родился только один потомок мужского пола - Роланд. Остальные - девушки. Детей писателя и большинства внучек уже нет в живых, а правнуки разъехались по миру.

Роланд уверял, что в большинстве из произведений Ивана Яковлевича скрыты предсказания для украинского народа.

Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)