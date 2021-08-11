Помер останній онук Івана Франка: цікаві факти з життя відомого нащадка Каменяра

Помер Роланд Франко - онук Івана Яковича Франка, український вчений-інженер, дипломат і громадський діяч. Серце останнього онука видатного поета і прозаїка зупинилося на 90-му році життя.
Чим відомий Роланд Франко і цікаві факти з біографії знаменитого українця - читайте в нашому матеріалі далі.
Про смерть Роланда Тарасовича повідомили на Facebook-сторінці очолюваного ним Міжнародного фонду Івана Франка.
"З сумом повідомляємо, що 11 серпня на 90-му році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка - Роланда Франка... Світла пам'ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися. Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне. Вічний спокій його душі. Вічна пам’ять," - йдеться у повідомленні.
Роланд Тарасович народився у Львові в сім'ї великого Каменяра в 1932 році. Навчався в середніх школах Львова та Станіславова (Івано-Франківська), згодом - у Львівській політехніці та у КПІ.
На початку 1950-х років Франко-онук був запідозрений у створенні підпільної націоналістичної організації, після чого його двічі викликали в МДБ. Від арешту й ув'язнення його врятувало тільки дідове ім'я.
Після закінчення інституту він працював старшим інженером технічного управління Міністерства місцевої паливної промисловості УРСР і секретарем Науково-технічної ради міністерства. Він автор близько 50 праць у галузі автоматичного регулювання та приладобудування.
Після здобуття Незалежності, з 1993 по 1996 роки на запрошення МЗС України перебував на дипломатичній службі. Зокрема, він був радником з питань науки в Посольстві України у Великій Британії.
Був членом правління Національної спілки краєзнавців України, головою правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини імені О. Гончара та інших структур, які займаються розвитком і популяризацією української історії.
Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)
Роланд Франко (фото: facebook.com/frankofund)
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