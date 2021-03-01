Умер первый глава МИД Украины: "нет слов, нет слез"

"С невыразимой болью получил трагическую весть о том, что не стало первого главы МИДА независимого Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!" - написал он.

Эмоционально отреагировал на новость политический и общественный деятель Маркиян Лубкивский.

"Нет слов. Нет слез. Ушел в вечность Анатолий Максимович Зленко - мой дорогой учитель, мой второй отец, моя наука, моя дипломатия... Как поверить, как принять? Вечная память и вечная слава патриарху украинской дипломатии!" - написал Лубкивский в Facebook.

Добавим, что Зленко умер в возрасте 82 лет 1 марта.

Интересные факты из жизни Анатолия Зленко

Родился Анатолий Зленко 2 июня 1938 года в поселке Ставище Киевской области.

Выпускник Киевского горного техникума. Также в 1967 году окончил Киевский университет.

Зленко дважды возглавлял Министерство иностранных дел Украины. Первый период - с 24 августа 1991 года по 25 августа 1994 года. Второй - с 2 октября 2000-го по 2 сентября 2003 года.

На своей одной из первых пресс-конференций Зленко должен был общаться с многочисленными иностранными журналистами. Но вот переводчики опаздывали. Журналисты возмутились и, выражая недовольство, начали задавать вопросы Зленко на английском, французском, немецком, испанском языках... Но Анатолий Максимович и бровью не повел - ответил на этих же языках, чем сорвал бурные аплодисменты присутствующих в зале журналистов.

Умер Анатолий Зленко (фото: wikipedia org)

В общем же Зленко свободно владел английским, испанским, португальским и французским языками.

Зленко - автор 100 работ на международную тематику.