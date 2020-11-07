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Умер отец Александра Шовковского

Суббота 07 ноября 2020 13:18
Умер отец Александра Шовковского
Фото: Александр Шовковский (dynamo.kiev.ua)
Автор: Анна Шиканова

Александр Шовковский потерял самого близкого человека

У знаменитого украинского футболиста Александра Шовковского умер отец – Владимир Станиславович Шовковский. О трагедии легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины сообщил на своей странице в Facebook.

Владимир Шовковский родился на Западной Украине, учился в Дрогобыче – в педагогическом институте, но учителем так и не стал. После службы в армии переехал в Киев, где получил образование строителя.

Со спортом Владимир Станиславович не был связан, но в институте играл в футбол на позиции вратаря. Свою жизнь он связал со строительством и даже отказывался от должности инженерно-технических работников. У него был мягкий и покладистый характер, и он поддерживал увлечение сына футболом с детства и всегда приходил на стадион поболеть за его команду.

Умер отец Александра Шовковского

Александр Шовковский с сыном и отцом в 2017 году (Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

О причинах смерти Владимира Станиславовича Шовковского не сообщается. В социальных сетях фанаты футболиста написали немало слов сочувствия и поддержки.

  • Саша, наши соболезнования. Мы с вами!
  • Александр Владимирович, примите наши соболезнования. Пусть Бог даст силы вам и вашей семье.
  • Дай бог сил Ольге Корнеевне и всей вашей семье.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что скончался легендарный сатирик, автор многих книг Михаил Жванецкий.

А также мы рассказывали о том, что умерла вдова легендарного футболиста Валерия Лобановского. Она недавно отпраздновала 80-летний юбилей.

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