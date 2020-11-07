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Помер батько Олександра Шовковського

Субота 07 листопада 2020 13:18
Помер батько Олександра Шовковського
Фото: Олександр Шовковський (dynamo.kiev.ua)
Автор: Анна Шиканова

Олександр Шовковський втратив саму близьку людину

У знаменитого українського футболіста Олександра Шовковського помер батько – Володимир Станіславович Шовковський. Про трагедію легендарний воротар київського "Динамо" і збірної України повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Володимир Шовковський народився на Західній Україні, навчався у Дрогобичі – в педагогічному інституті, але вчителем так і не став. Після служби в армії переїхав до Києва, де отримав освіту будівельника.

Зі спортом Володимир Станіславович не був пов'язаний, але в інституті грав у футбол на позиції воротаря. Своє життя він пов'язав з будівництвом і навіть відмовлявся від посади інженерно-технічних працівників. У нього був м'який і поступливий характер, і він підтримував захоплення сина футболом з дитинства і завжди приходив на стадіон повболівати за його команду.

Помер батько Олександра Шовковського

Олександр Шовковський з сином і батьком у 2017 році (Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)

Про причини смерті Володимира Станіславовича Шовковського не повідомляється. У соціальних мережах фанати футболіста написали чимало слів співчуття і підтримки.

  • Саша, наші співчуття. Ми з вами!
  • Олександр Володимирович, прийміть наші співчуття. Нехай Бог дасть сили вам і вашій родині.
  • Дай Боже сил Ользі Корніївні та всій вашій родині.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер легендарний сатирик, автор багатьох книг Михайло Жванецький.

А також ми розповідали про те, що померла вдова легендарного футболіста Валерія Лобановського. Вона нещодавно відсвяткувала 80-річний ювілей.

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