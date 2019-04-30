В США умер известный кинорежиссер: все подробности

Джон Синглтон умер в США - причина смерти и биография режиссера (фото: torange.biz)

Режиссер был дважды номинирован на премию "Оскар"

Американский кинорежиссер Джон Дэниел Синглтон умер в Лос-Анджелесе в возрасте 51 года. Он был первым темнокожим режиссером, номинированным на премию "Оскар" за режиссуру. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Известно, что за несколько дней до смерти режиссер перенес инсульт. К сожалению, врачам не удалось спасти Синглтона, он скончался в больнице в окружении родных и близких.

В 1992 году он был дважды номинирован на престижную кинопремию за картину "Ребята по соседству" (Boyz N the Hood, 1991), где он выступил в качестве режиссера, сценариста и актера. Синглтон стал первым чернокожим актером, удостоившихся номинации за "Лучшую режиссуру".

Тогда победу за режиссуру получил Джонатан Демми за фильм "Молчание ягнят", а в категории "Лучший оригинальный сценарий" (вторая номинация Синглтона. - Ред.) победила Кэлли Хоури за к/ф "Тельма и Луиза".

Джон Дэниел Синглтон (фото: wikipedia.org)

Джон Синглтон родился 6 января 1968 года в бедном районе Лос-Анджелесе, и многие из его ранних фильмов, таких как "Поэтичная Джастис" (1993), "Высшее образование" (1995) и "Малыш" (2001), рассматривали последствия насилия в бедных районах города.

Среди других его знаменитых киноработ - "Шафт" (2000), "Двойной форсаж" (2003) и "Кровь за кровь" (2005).

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