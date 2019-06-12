Умер народный артист Украины: голос имел ангельский

Умер Роман Витошинский - известный певец, Народный артист Украины. Сердце солиста Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой остановилось в ночь на 12 июня. Об этом сообщил на своей странице в Facebook коллега Романа Зеноновича Олег Лихач.

"Утренний звонок... Тревожное предчувствие... Сегодня ночью ушел в мир иной Роман Витошинский... Непревзойденный артист, педагог, человек, человек с большим и добрым сердцем", - написал артист.

Скриншот (facebook.com/olkolykhach)

Украинцы выражают свои соболезнования родным и близким певца.

Вечная память, Маэстро

Ой как грустно, еще одна частичка молодости отлетела на небо. Пусть Господь держит его в своих объятиях. Вечная память пану Роману.

Голос имел дословно ангельский, уникальный... Вечная память!

Вечная память прекрасному певцу, преподавателю и человеку! Ваш голос звучит в моей душе!

Мое сознание отказывает мне в это поверить. Пишу сочувствие, а где-то по памяти звучит его ария Рудольфа... Потому что такого голоса я и поныне нигде не слышал в сравнении... Ой трудно в это поверить. Царство небесное Роману Зеноновичу. Вечная память нашему дорогому учителю.

Непревзойденный Человек, мирового масштаба тенор-артист, юморист и просто искренний товарищ! Пусть покоится с Богом!

Скриншот (facebook.com/olkolykhach)

Биография Романа Витошинского

Роман Витошинский родился 7 ноября 1940 года в городе Монастыриска на Тернопольщине.

Роман Витошинский (фото: esu.com.ua)

В 1969 году окончил Львовскую консерваторию. От 1968 - солист Львовского театра оперы и балета; одновременно - преподаватель Львовской музыкальной академии. Был на гастролях в Польше, Германии, Франции, Канаде, США и других странах.

Основные партии Альфред, Герцог ("Травиата", "Риголетто" Дж. Верди), Надир ("Искатели жемчуга" Ж. Бизе), Рудольф ("Богема" Дж. Пуччини), Альфред ("Летучая мышь" Й. Штрауса), Альмавива ("Севильский цирюльник" Дж. Россини).

Роман Витошинский на вечере памяти композитора Богдана Яновского в театре им. М. Заньковецкой

Ранее мы писали о том, что известный певец умер прямо на сцене при странных обстоятельствах.