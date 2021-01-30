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Умер молодой воин ВСУ, раненый снайпером оккупантов: без отца остался грудной ребенок (фото)

Луганская область, Суббота 30 января 2021 14:30
Умер молодой воин ВСУ, раненый снайпером оккупантов: без отца остался грудной ребенок (фото)
Погиб военный ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В больнице умер 26-летний военный ВСУ Роман Дзюбенко, который был ранен снайпером боевиков на Донбассе в зоне проведения ООС. Врачи боролись за жизнь младшего сержанта четыре дня, однако утром 30 января сердце бойца остановилось.

Об этом передали в 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на странице в Facebook.

Командир отделения Дзюбенко Роман Васильевич, родом из Луганской области, 26 января попал под вражеский обстрел на фронте в районе города Попасна и был тяжело ранен - военный получил сквозное пулевое ранение головы.

"Воин был в крайне тяжелом состоянии, медики боролись за его жизнь до последнего, но, к сожалению, мы его потеряли... Глубоко сочувствуем родным и близким Романа", - говорится в сообщении побратимов героя.

В сети рассказали, что у Дзюбенко остался грудной ребенок - мальчик родился в июле - и жена, с которой они недавно отметили годовщину свадьбы.

Умер молодой воин ВСУ, раненый снайпером оккупантов: без отца остался грудной ребенок (фото)Умер молодой воин ВСУ, раненый снайпером оккупантов: без отца остался грудной ребенок (фото)

Военный ВСУ Роман Дзюбенко недавно отметил годовщину свадьбы (фото: facebook.com)

"Молодая жена осталась на Луганщине. Смертельное ранение в голову не позволило даже транспортировать его с мобильного военного госпиталя", - пишет Анастасия Нагорная в своем Facebook.

Также она указала номер банковской карточки супруги Романа Анастасии Дзюбенко - 5168757406936742, "если вы вдруг захотите помочь его семье".

Умер молодой воин ВСУ, раненый снайпером оккупантов: без отца остался грудной ребенок (фото)Умер молодой воин ВСУ, раненый снайпером оккупантов: без отца остался грудной ребенок (фото)

Роман Дзюбенко с женой летом 2020-го стали родителями (фото: facebook.com/natasya.nagorna)

Как сообщили в группе в Facebook "Файне місто Дніпро", оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи с. Новоалександровка 26 января около 19.00.

Также в сети показали пробитую пулей вражеского снайпера каску Дзюбенко.

Умер молодой воин ВСУ, раненый снайпером оккупантов: без отца остался грудной ребенок (фото)

Пробитая каска бойца Романа Дзюбенко, которого ранил снайпер боевиков (фото: facebook.com/fajnemistodnipro)

Ранее сообщалось, что 29 января боевики применили беспилотник возле Водяного, в результате чего были ранены двое украинских военных.

Напомним также, что 8 января на Донбассе погибла 29-летняя военнослужащая ВСУ.

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