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Боевики применили беспилотник возле Водяного, ранены двое украинских военных

Суббота 30 января 2021 07:48
Боевики применили беспилотник возле Водяного, ранены двое украинских военных
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

В течение минувших суток, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения отримавли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате этого двое украинских воинов получили осколочные ранения. Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.

Вблизи Опытного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

От начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За предыдущие сутки, 28 января, вооруженные формирования Российской Федерации три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 474 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. Большинство из них пов'связанные с учениями с боевой стрельбой, которые проводили боевики.

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