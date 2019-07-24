Умер Максим Дадашев: украинские боксеры почтили память погибшего спортсмена из РФ

Ломаченко и Усик посвятили погибшему боксеру трогательные слова
В США скончался известный российский боксер Максим Дадашев. Он получил тяжелейшую травму во время боя с пуэрториканцем Сабриелом Мартинесом. Для Дадашева это стало первое поражение и его госпитализировали в очень тяжелом состоянии.
Врачи американской клиники сделали все возможное, чтобы спасти спортсмену жизнь. Он перенес операцию по удалению сначала отека мозга, а потом ему пришлось удалить часть черепа. Однако, несмотря на все усилия врачей, Дадашев скончался.
Максим Дадашев
Смерть Дадашева потрясла весь боксерский мир и свои чувства уже выразили и украинские спортсмены – Василий Ломаченко и Александр Усик.
"Большая потеря для семьи и близких. Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва. Таким его я буду помнить всегда. Больше не могу подобрать слова. Мои соболезнования близким", - написал Василий Ломаченко на своей странице в Instagram.
Александр Усик также высказал свои соболезнования и написал стихотворение, которое посвятил Дадашеву.
"Я болен боксом, я это знаю, я болен тем,
что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал. Когда закончу, как дальше жить.
Как жить без этого дурмана, и как вести себя в быту,
когда ты каждый Божий день мечтаешь,
Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.
Когда я в ринге - я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса.
Я разлечусь как одуван.
Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал.
Соболезнование близким", - написал украинский спортсмен.
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский приехал к Ломаченко на тренировку.
А также рассказывали о том, что Александр Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму.