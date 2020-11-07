Умер легендарный украинский кинопродюсер Юрий Минзянов: названа причина

7 ноября вечером скончался известный украинский кинопродюсер Юрий Минзянов, который сделал существенный вклад в развитие украинского кинематографа и даже основал собственный продакшн "Кристи фильм". О смерти легендарного деятеля кино и культуры в Украине сообщила на своей странице в Facebook компания Star Media, в которой Юрий Минзянов работал много лет.

"Сегодня от нас ушла легенда – Юрий Минзянов! Наш друг, коллега, Учитель, гуру и просто хороший человек! В это невозможно поверить. Невозможно понять и принять. Мы не можем передать боль этой потери. Все, что он творил будет жить вечно! Царство ему небесное и Светлая память!", - написали в пресс-службе компании.

Юрий Минзянов (фото: facebook.com/starmediacompany)

Также информацию о смерти продюсера "Детектор медиа" подтвердила сестра его жены Ася Дмитрук, которая нашла его мертвым в киевской квартире. По ее словам, вчера вечером Юрий Минзянов чувствовал себя плохо, сказал по телефону, что болит сердце, а сегодня утром перестал выходить на связь. Точную причину смерти пока не установили.

Стоит отметить, что в 2007 году продюсер пережил инфаркт.

Кинопродюсер Юрий Минзянов более 10 лет проработал в компании Star Media, после чего в 2016 году создал собственный продакшн "Кристи фильм", который назвал в честь внучки. Компанию возглавлял вместе с сыном Дмитрием. С его последних работ - "Порядочный львовская дама", "Тарас Шевченко. Последний самурай", фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги", который в этом году участвовал в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля.

Напомним, что ранее в Одессе от коронавируса умерла известная журналистка.

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