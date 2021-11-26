Умер легендарный тренер луганской "Зари" Герман Зонин: архивновное видео и фото

О причинах смерти легендарного футболиста и наставника ничего не сообщается.

Информация о дате прощания и похорон будет известна позже. Вероятно, церемония состоится в российском Санкт-Петербурге, где в последние годы проживал Зонин и где скончался.

Герман Зонин (фото: static.ua-football.com)

Герман Зонин до начала тренерской карьеры был футболистом команды "Динамо" (Казань), где играл на позиции центрального нападающего. Позже стал уже защитником, выступая за ленинградские "Динамо" и "Трудовые резервы". Перестал играть на поле с 1956 года, посвятив себя тренерству.

Герман Зонин (архивное фото: ФК "Заря")

Во второй половине 60-х годов он был главным наставником сборной Бирмы по футболу, которая в 1966 году выиграла Азиатские игры.

Затем Зонин приехал в Украину, и в сентябре 1969 года стал главным тренером луганской "Зари". Команда под его руководством стала пятой в 1970 году, четвертой в 1971 году, а в 1972 году сенсационно пришла к золоту первенству - до этого ни один клуб из областного центра не выигрывал чемпионат СССР.

Герман Зонин с футболистами луганской "Зари" (фото: кадр с видео)

В том же году Зонин был в составе тренерского штаба сборной на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, и вместе с командой стал третьим призером футбольного турнира.

В 1977 году Герман Семенович перенес инфаркт, сердечный приступ. Так, из-за проблем со здоровьем он решил вернуться к преподаванию.

Футбольный тренер Герман Зонин (фото: ФК "Заря")

В конце 70-х и в 80-х годах снова тренировал футболистов. Из "Динамо" (Тбилиси) он в конце концов ушел из-за полученной на тренировке травмы - мяч ударил его в голову, и у Зонина лопнула барабанная перепонка, а также было повреждено глазное дно. После этого многолетний футбольный наставник больше не возвращался к работе тренера.

Герман Зонин (фото: fanday.net)

В 2006 году Зонину было присвоено звание почетного гражданина города Луганска.

Видео: как Герман Зонин тренировал луганскую "Зарю"