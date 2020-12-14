Умер легендарный тренер, который мог возглавить "Динамо"

Умер выдающийся футбольный тренер Жерар Улье, который в свое время возглавлял легендарные "Ливерпуль" и "Леон".

Улье скончался в ночь с воскресенья на понедельник, 14 декабря. Ему было 73 года. Об этом сообщает L’Equipe.

Сообщается, что мужчина умер у себя дома. В последнее время у него были проблемы со здоровьем, и он перенес операцию на аорте. Домой Улье отправили буквально вчера после больницы.

Проблемы со здоровьем у Улье начались еще в 2001 году, когда он тренировал "Ливерпуль". Тогда у мужчины случилось расслоение аорты.

За свою карьеру в футболе Жерар Улье добился наибольших успехов во время тренерской карьеры в "Ливерпуле" и "Леоне".

"Ливерпуль" он тренировал в период с 1998 по 2004 год. За этот период команда выиграла Кубок УЕФА-2000/01, Суперкубок УЕФА-2001, Кубок Англии-2000/01, Суперкубок Англии-2001, два Кубка английской лиги-2000/01 и 2002/03. Также он становился серебряным и бронзовым призером Премьер-лиги в сезонах-2001/02 и 2000/01 соответственно.

С "Лионом" (2005-2007 года) Жерар Улье дважды становился чемпионом Франции (2005/06, 2006/07). А вот последним местом работы француза была "Астон Вилла", с которой он работал с 2010 по 2011 годы. В 2011 Улье завершил тренерскую карьеру по состоянию здоровья.

Отметим, что в 2007 году Улье мог стать тренером киевского "Динамо". Он подписал контракт, но за пять дней до старта у него обострились проблемы со здоровьем, пишет sport.ua.

Жерар Улье (в куртке) с футболистами ПСЖ празднует победу на чемпионате Франции в сезоне 1985-1986 годов (фото: lequipe.fr)

Напомним, что 25 ноября в возрасте 60 лет умер Диего Марадона. Утром у легендарного футболиста произошел сердечно-легочный приступ, который привел к остановке сердца.